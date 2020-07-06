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06.07.2020 16:36
Рубрика: Экономика

7 июля на ИННОПРОМ пройдет "Марафон столиц"

Главное событие для промышленности - международный промышленный марафон INNOPROM Online в этом году пройдет 7 июля на онлайн-платформе. Ключевым мероприятием деловой программы станет "Марафон столиц", в рамках которого пройдут прямые включения из нескольких точек мира, расположенных в наиболее важных странах - торгово-промышленных партнерах России. Утром на связь с ведущим в Москве выйдут Индонезия и Китай, после подключатся Узбекистан и Египет. Далее последуют эфиры из студий в Германии и Франции. А в заключение онлайн-марафона вечером будут организованы трансляции с Западного полушария Земли - прямой эфир из Перу и Аргентины.

В студиях ИННОПРОМ по всему миру будут отвечать на вопросы российского бизнеса торговые представители РФ и их гости - руководители иностранных деловых ассоциаций и компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами.

Среди участников марафона: Алексей Груздев, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ, Алаа Эзз, генеральный секретарь Ассоциации торговых палат Африки, Николя Мор, Старший Вице-президент Renault Group, Маркус Йергер, Управляющий директор Федеральной ассоциации малого и среднего бизнеса Германии, Рикардо Маркес Флорес, Президент Национального союза промышленности Перу и другие уважаемые спикеры.

"7 июля 2020 года - это особый день для всех организаторов мероприятия, в этот день должна была открыться главная промышленная выставка России ИННОПРОМ в Екатеринбурге, но жизнь внесла коррективы в наши планы. Многие наши участники, визит в Россию которых был невозможен ввиду сложной эпидемиологической обстановки в мире, были расстроены переносом офлайн мероприятия на следующий год. Совместно с правительством Свердловской области мы решили, что очень важно дать правильный сигнал и российскому, и иностранному бизнесу, поэтому ИННОПРОМ в 2020 году все-таки состоится. 7 июля, в комбинированном онлайн и офлайн формате, пройдет Международный промышленный марафон INNOPROM", - говорит директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Просмотр онлайн-трансляций свободен для всех желающих на сайте события, а также на сайте "Российской газеты" - официального партнера Форума.

Зрители ИННОПРОМ из разных стран смогут выбрать, на каком языке смотреть трансляции. Кроме того, у каждого будет возможность направить свой вопрос любому из спикеров прямого эфира, а также - получить доступ к презентационным шоу-румам компаний-участников, познакомиться с продуктами и технологиями, получить мгновенную консультацию.

Экономика Отрасли Промышленность

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