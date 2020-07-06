"Аэрофлот" запланировал восстановить перевозки в 2020 году на 50%

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отмечает существенный рост перевозок: россияне начинают летать. По итогам года планируется восстановить перевозки на 50%. Об этом заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле перевозки упали на 95%, загрузка кресел была всего лишь 33%, сообщил он, отвечая на вопрос главы государства. "Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом - мы обычно в сутки перевозим 110-120 тысяч человек, - уточнил глава компании. - Но мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно".

В "Аэрофлоте" надеются по итогам года "восстановиться на 50%". "То есть около 30 миллионов пассажиров мы сможем перевезти в этом году", - добавил Савельев.

Он также рассказал о перспективах полетов за рубеж в случае получения разрешений на них. При таком раскладе к концу марта 2021 года удастся достичь уровня 2019 года по международным перевозкам, заявил собеседник президента. Восстановление до 80% планируется уже к декабрю.