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06.07.2020 10:12
Рубрика: В мире

Американские энергокомпании отказались строить Атлантический газопровод

Текст: Александр Гасюк

Вторая по рыночной капитализации энергетическая компания CША Dominion Energy Inc. объявила о прекращении одного из крупнейших энергопроектов на территории Америки - строительства почти тысячекилометрового газопровода Атлантического побережья (Atlantic Coast Pipeline - ACP).

Фото: REUTERS
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Он задумывался как связующее звено между месторождениями "голубого топлива" в штате Западная Вирджиния и потребителями в Северной Каролине с одновременным выходом к побережью Атлантического океана в районе Чесапикского залива. Партнером в его реализации выступала компания Duke Energy Corp. Одной из главных целей проекта был транзит природного газа в прибрежные терминалы для последующего экспорта.

Причина приостановки этого проекта стоимостью в восемь миллиардов долларов официально связывается с постоянными исками со стороны защитников окружающей среды. Как сообщает Bloomberg, идея 960-километрового газопровода изначально вызвала множество претензий не только у экологов, но и коренных народов Америки, что привело к длительным судебным разбирательствам. На данный момент компании вложили в общей сложности 3,4 миллиарда долларов в строительство ACP, а его введение в эксплуатацию было намечено на 2022 год. Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассматривала газопровод Атлантического побережья в качестве ключевого инфраструктурного проекта.

Затянувшиеся судебные тяжбы, в том числе в Верховном суде США, вокруг маршрута газопровода сделали дальнейшие инвестиции в него нецелесообразными, заявили в совместном пресс-релизе Duke и Dominion.

"Принятое решение обусловлено растущей правовой неопределенностью, которая нависает над масштабными проектами развития энергетической и промышленной инфраструктуры в США. До тех пор, пока эта проблема не будет решена, возможности в плане удовлетворения энергетических потребностей страны будут существенно ограничены", - заявили в американских энергокомпаниях.

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По мнению экспертов, на фоне резкого падения мировых цен на энергоносители, а также широкой кампании в поддержку "зеленой энергетики" в США далеко не очевидным стало и экономическое обоснование проекта. Так, ряд ключевых американских штатов, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Вирджинию, уже приняли законы, обязывающие избавиться в течение предстоящих лет от производящих углекислый газ энергоносителей в сфере ЖКХ.

Уточняется, что расположенная в Вирджинии компания Dominion в настоящее время обслуживает семь миллионов потребителей в 20 штатах, а Duke - более девяти миллионов покупателей в Северной и Южной Каролине, на Среднем Западе, во Флориде и Теннеси. При этом в Dominion заявили о намерениях продать свой газораспределительный бизнес фонду Berkshire Hathaway, принадлежащий Уоррену Баффету.

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