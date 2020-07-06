Американских политиков сравнили с заснувшими за рулем водителями

Неудивительно, что американские интернет-пользователи, образно называя политиков во главе с Майком Помпео заснувшими за рулем водителями, спрашивают, куда они намерены доставить жителей США. Помпео не сделал ничего полезного не только в ходе противостояния пандемии COVID-19 и расовой дискриминации, но и в вопросах международных отношений. Он непрерывно повторяет антикитайские высказывания, сеет ложь и обман, пытаясь добиться политической выгоды. В последнее время Помпео в очередной раз начал нападки на КПК, правящую партию в Китае, необоснованным образом обвиняет Китай в создании так называемой угрозы миру.

Крупнейшая в мире правящая партия - Компартия Китая - без малого сто лет решительно боролась и борется за интересы народа, в результате она заслужила глубокое доверие и поддержку в Китае. В ходе борьбы с коронавирусной эпидемией правящая партия всеми силами ринулась в бой ради спасения людей разных возрастов, оказывая помощь каждому - и пожилому, и новорожденному. Все это в очередной раз раскрыло смысл принципов о том, что "народ превыше всего" и "жизнь превыше всего".

По итогам опроса, проведенного в марте международной PR-компанией Edelman Public Relations Worldwide, уровень доверия китайцев к правительству достиг 90%. По этому показателю Китай третий год подряд занимает первое место в мире. Кроме того, одна из организаций по проведению опросов общественного мнения Германии провела тестирование населения 53 стран и регионов мира, по итогам которого 92% респондентов полагают, что в противостоянии эпидемии COVID-19 Китай проявил себя лучше, чем США.

На каком основании Майк Помпео очерняет Китай с такими показателями общественных опросов? Китай, придерживаясь открытой, прозрачной и ответственной позиции, своевременно предоставлял всю необходимую информацию о пандемии ВОЗ и соответствующим сторонам, помогал нуждающимся странам в меру своих возможностей. Лидер Китая на таких важных международных мероприятиях, как чрезвычайный саммит лидеров G20 по COVID-19, специальный саммит Китай-Африка по солидарности в борьбе с эпидемией COVID-19, выдвинул инициативы и предложения по противостоянию эпидемии.

А что делали США, которые лидируют в мире по уровню медицинского обслуживания и научных исследований? Американские политики, такие как Майк Помпео, активно продвигают прекращение финансирования ВОЗ и выход из организации. Тем более финансовая поддержка, которую они обязались оказывать другим странам, до сих пор не реализована. А на самом деле американское правительство, используя эпидемию, принудительно репатриирует нелегальных мигрантов, что приводит к распространению инфекции в других странах и угрожает безопасности глобальной системы здравоохранения. Кроме этого, американское правительство сначала пыталось монополизировать результаты исследования немецкой фармацевтической компании, которая изобрела вакцину от коронавируса. Недавно оно даже выкупило все запасы лекарств, которые помогают при лечении пневмонии, вызванной новой инфекцией. Этот чисто американский эгоизм вызвал осуждение всего международного сообщества.

Как утверждает писатель и колумнист Дэвид Брук в статье для газеты The New York Times, "эпидемия коронавируса - это позор, который нужен США". На фоне непрерывного увеличения зараженных и бесконечных митингов против расовой дискриминации такие политики, как Майк Помпео, должны как можно быстрее прийти в себя и вернуться в нужное русло.