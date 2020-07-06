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06.07.2020 17:14
Рубрика: В мире

Большинство британцев ждут вторую волну эпидемии

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Британия хочет мира, но готовится к войне. Большинство опрошенных 5 июля британцев убеждены, что вторая волна эпидемии очень скоро накроет страну, слишком поспешно выходящую из карантина.

Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Исследования социологической службой Opinium показали, что 52 процента британцев считают неоправданно поспешным возобновление работы пабов и ресторанов. Толпы ликующего народа, толкущегося в залах и во дворах пабов с кружкой пива и напрочь забывшего о социальной дистанции, вызвали ужас у миллионов британцев. 55 процентов респондентов признались, что вследствие столь крутого и столь поспешного разворота к активной жизнедеятельности, есть все основания готовиться к возврату жесткого карантина. И это при том, что вакцина от СOVID-19 пока еще остается недоступной.

73 процента британских граждан исходят сегодня из того, что вторая волна эпидемии коронавируса практически неизбежна. Стратегия и тактика правительства Джонсона в борьбе с коронавирусом получила довольно скромную оценку: рейтинг неодобрения составил 49 процентов, тогда как положительную оценку выставили 30 процентов. Глава опросов политического спектра Opinion сказал: "Хотя правительство, может быть, и готово вновь открыть страну, люди смотрят в будущее с тревогой и считают, что их сегодняшние свободы носят лишь временный характер".

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