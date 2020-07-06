Большинство британцев ждут вторую волну эпидемии

Британия хочет мира, но готовится к войне. Большинство опрошенных 5 июля британцев убеждены, что вторая волна эпидемии очень скоро накроет страну, слишком поспешно выходящую из карантина.

Исследования социологической службой Opinium показали, что 52 процента британцев считают неоправданно поспешным возобновление работы пабов и ресторанов. Толпы ликующего народа, толкущегося в залах и во дворах пабов с кружкой пива и напрочь забывшего о социальной дистанции, вызвали ужас у миллионов британцев. 55 процентов респондентов признались, что вследствие столь крутого и столь поспешного разворота к активной жизнедеятельности, есть все основания готовиться к возврату жесткого карантина. И это при том, что вакцина от СOVID-19 пока еще остается недоступной.

73 процента британских граждан исходят сегодня из того, что вторая волна эпидемии коронавируса практически неизбежна. Стратегия и тактика правительства Джонсона в борьбе с коронавирусом получила довольно скромную оценку: рейтинг неодобрения составил 49 процентов, тогда как положительную оценку выставили 30 процентов. Глава опросов политического спектра Opinion сказал: "Хотя правительство, может быть, и готово вновь открыть страну, люди смотрят в будущее с тревогой и считают, что их сегодняшние свободы носят лишь временный характер".