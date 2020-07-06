Британские власти выплатят компаниям по тысяче фунтов за каждого стажера

Британское правительство начнет платить английским компаниям по тысяче фунтов за каждого нанятого стажера. Лондон выделил на это в общей сложности 111 миллионов фунтов. Как отмечает телеканал Sky News, с подобной инициативой Соединенное Королевство сталкивается впервые.

Под схему, которая начнет действовать с сентября, попадают молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Всего разрешается нанимать не более 10 человек - можно, конечно, и больше, но только это количество будет покрываться программой. На что тратить полученные средства будет решать работодатель, но по правилам эти траты должны быть напрямую связаны с программой стажировки.

Сама программа может длиться от шести недель до шести месяцев и предполагает изучение стажером математики, английского языка и навыка составления резюме. Кроме того, молодые люди должны получить представление о том, чего ждать на том или ином рабочем месте. Для этого им на 60-90 часов предоставят определенную должность.

Подобная программа, как ожидают власти, должна помочь английской молодежи, которая из-за пандемии коронавируса потеряла работу. Более подробный план действий в среду представит министр финансов Великобритании Риши Сунак.