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06.07.2020 23:19
Рубрика: Экономика

Почта спешит на выручку

Чистая прибыль Почты России за 2019 год превысила 3 млрд рублей
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 146(8200)
По итогам 2019 года выручка Почты России увеличилась на 9% до 206,9 млрд рублей, чистая прибыль превысила 3 млрд рублей (+14% к прошлому году).

Почта России впервые отчиталась о своей деятельности за год в статусе акционерного общества. Отчет совету директоров представлял генеральный директор компании Максим Акимов, назначенный на эту должность в начале 2020 года.

"Цифровая выручка" компании выросла в 2019 году в три раза. Люди стали чаще заказывать товары и услуги на сайте и в мобильном приложении Почты. Объем продаж по цифровым каналам составил 21 млрд рублей - почти 10% от совокупного дохода компании.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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"Почта России находится в процессе цифровой трансформации из традиционного почтового оператора в первоклассную почтово-логистическую компанию, - отмечается в сообщении компании. - Стратегическое видение Почты России к 2030 году - стать цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов".

Среди других итогов 2019 года - строительство второго по величине в стране логистического почтового центра - "Внуково-2", рост количества почтовых отправлений на 7% (436 млн посылок и EMS-отправлений), а также увеличение инвестиций на 27%. Инвестиции в модернизацию инфраструктуры почтовой логистики составили 6,9 млрд рублей.

"Первый годовой отчет акционерного общества подтверждает позитивные изменения, происходящие в компании, - сообщает Почта. - Однако документ охватывает период до коронавирусного кризиса и уже не в полной мере подходит для построения модели поведения в мире, пережившем этот кризис. Первое полугодие 2020-го кардинально изменило потребительские привычки, логистические цепочки, баланс онлайн и оффлайн в бизнесе, и компании предстоит отреагировать на эти вызовы".

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

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