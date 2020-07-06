Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 июля

Мама учит готовить

Премьера телешоу "Моя мама готовит лучше" - на Первом канале. Это - коллекция "кухонных дуэлей" между двумя семьями, в каждой из которых младшее поколение готовит, а старшее (в лице мамы или папы) руководит процессом. Задача команд - на скорость приготовить наилучшее блюдо из предложенного основного ингредиента. При этом пока одна команда готовит, другая наблюдает за ней и обсуждает ее, находясь в секретной комнате.

В случае форс-мажора участник может нажать на кнопку "мама-паника" и лишь в этом случае мама может прийти ему на помощь. Однако, часы при этом заметно ускоряют ход. Приготовленное блюдо дегустирует самый взыскательный судья - команда соперников. Также свой вердикт выносит профессиональный ресторанный критик. Ведущий шоу Дмитрий Хрусталев. В первом выпуске свои силы на кухне проверили Ирина Пегова и Юлия Барановская со своими мамами.

Первый канал, 5 июля в 15:00; 12 июля в 16:00

Алтай Гарика Сукачева

К 175-летию Русского географического общества на Первом канале - премьера документального фильма "Гарик Сукачев: "То, что во мне". Автор фильма - сам Гарик Сукачев. Премьера этого фильма недавно состоялась в Сети, и вот теперь - на ТВ. В путешествии по Алтаю музыкант открыл малоизвестные факты об истории России, российского кино и особенностях культуры коренных народов региона. Например, в годы Великой Отечественной войны Россию поддерживала продовольствием Монголия. Мясо, одежду и другие вещи перевозили по Чуйскому тракту, где также родилась знаменитая песня "Есть по Чуйскому тракту дорога…", прозвучавшая в фильме "Живет такой парень" Василия Шукшина. Гарик побывал в Сростках, где находится дом-музей Шукшина и встретился с жительницей поселка, знавшей Василия Макаровича с детства и сыгравшей в его фильме "Печки-лавочки". В своем фильме Гарик расскажет немало увлекательных историй об этих местах, о Шукшине и его картинах. Чуйский тракт - место особое. Здесь сосредоточены места силы, где издавна поклонялись духам. Сплавляясь по реке на лодке вместе со случайно встреченными путешественниками, Гарик попадет в бурное течение… Как, с помощью каких сил, удастся герою преодолеть все опасности, которые таит Алтай, зрители узнают из фильма.

Первый канал, 6-7 июля, 23:25

Уникальный голос Камбуровой

11 июля юбилей отмечает певица и актриса, художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии Елена Камбурова. "Капли датского короля пейте, кавалеры!.." - этой песенной строки достаточно, чтобы вспомнить уникальный голос исполнительницы. И таких "визитных карточек" в творческой биографии Елены Камбуровой множество. "Маленький принц", "До чего дошел прогресс!", "Мальчишки и девчонки!" для киножурнала "Ералаш"... Как в ней сосуществуют музыка и поэзия, народная артистка России расскажет в ток-шоу "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Елена Камбурова снялась не более чем в двадцати кинофильмах, зато картин, в которых она исполнила вокальные партии за кадром, превеликое множество. И все какие - "Приключения Электроника", "Гардемарины, вперед!", "Небеса обетованные"… Ну, а исполненные и исполняемые ею песни так и вовсе не поддаются исчислению. Причем в камбуровском репертуаре и Пиаф, и Лорка, и Брель, и Вертинский, и даже Высоцкий... В этот день в эфире телеканала "Россия К" документальный фильм "Роман со временем" (16:50)

"ТВ Центр", 10 июля, 13:40

Константину Райкину - 70

8 июля юбилей отмечает актёр, режиссёр, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин. К этой дате в эфире телеканала "Россия К" программа "Один на один со зрителем" (6-10 июля, 20:40) и спектакли театра "Сатирикон" "Синьор Тодеро хозяин" (8 июля, 15:00) и "Вечер с Достоевским" (11 июля, 22:45). Ему одновременно и повезло, и не повезло родиться в семье великого Аркадия Райкина. "Папина известность мне больше мешала, чем помогала. Если я что-то делал плохо, то всегда думал: "Сейчас они скажут мне, что я тут по блату". Я чувствовал, что меня постоянно сравнивают с отцом", - вспоминает Константин Аркадьевич. Его творческая карьера с самого начала складывалась вполне удачно: учёба в Щукинском училище, приглашение в знаменитый "Современник", где он прослужил 10 лет. Но в поисках новых возможностей для творческой самореализации Райкин принял решение ставить спектакли самостоятельно. Переход в Театр миниатюр Аркадия Райкина он считает одним из самых трудных периодов в своей творческой биографии. Сначала он сталкивался с большим непониманием со стороны отца и его окружения, но продолжал заниматься делом, которое считал интересным. Постановки молодого Райкина имели невероятный успех. Спустя какое-то время пришло одобрение и со стороны отца... Программа "Один на один со зрителем" представляет собой предельно откровенный рассказ Константина Райкина о своих детских впечатлениях, переживаниях, о знаменитых родителях и необыкновенной няне, о работах на сцене и в кино, коллегах и учениках, о своём понимании театра, о главном детище - театре "Сатирикон" и об отношениях со зрителем, который приходит в этот театр. Использованы уникальные фотографии, фрагменты видеохроники из личного архива Константина Райкина, кадры из фильмов и сцены из спектаклей.

"Россия К", 6-10 июля, 20:40

Обаятельная Юлия Рутберг

К юбилею народной артистки РФ Юлии Рутберг канал "ТВ Центр" выпускает о ее жизни программу "Мой герой". "Девочка с сомнительной внешностью" - так она называет себя сама. Но при этом своим обаянием может затмить любую красавицу. Яркая, сильная, ни на кого не похожая... Включив телевизоры, вы узнаете, каким был знаменитый папа актрисы, с чего началась ее карьера, как Юлия Рутберг переживала то, что не может поступить в Щукинское училище, какие Юлины секреты в программе открыла ее мама и о многом другом. Вот лишь цитата из беседы.

Татьяна Устинова: "А на съемочную площадку ты как в первый раз попала? Папа привел?"

Юлия Рутберг: "Нет. Я окончила девятый класс, Алексей Кириллович Симонов снимал замечательный фильм "Отряд" в Прибалтике. Папа был тирщиком, нужна была дочка его героя. Ну вот тут и я. Когда мы посмотрели фильм, я трепетала, но осталась только моя спина… Так что в большой кинематограф я вошла спиной. (Смеется)".

"ТВ Центр", 8 июля, 13:40

Необычный Лысенков

"Белая гвардия", "Куприн", "Сталинград", "Демон революции", "ИП Пирогова", "Шторм", "Бедные люди", "Окаянные дни" - эти и многие другие известные проекты - в фильмографии актера Дмитрия Лысенкова, который станет гостем Татьяны Устиновой в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Еще будучи студентом Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ), он стал играть в спектаклях Юрия Бутусова в театре им. Ленсовета, затем в его жизни появился Александринский театр. И почти с первых спектаклей, с первых ролей он стал получать награды. Так, в 2018 году Лысенкову вручили престижную "Золотую маску" за роль Свидригайлова в "Преступлении и наказании". Как однажды его подвела басня "Осел и соловей"? Каким образом во втором классе он пытался "откреститься" от школы? Роль у какого режиссера Татьяна Устинова предрекла Лысенкову? Об этом - в программе.

"ТВ Центр", 7 июля, 13:40

Драма королевы комедии

Премьера документального фильма "Тамара Носова. Не бросай меня!" - на канале "ТВ Центр". Тамару Носову называли королевой комедии, а зрители и сейчас узнают ее задорный смех. У актрисы не было отбоя от ухажеров - еще бы, такая женщина! Но немногочисленным подругам, в числе которых была Нонна Мордюкова, актриса жаловалась на страх, который преследовал ее, несмотря на успех и популярность, - ее обязательно бросят, обманут и предадут. Съеденные молью дорогие шубы, крысиный помет, дряхлая мебель и запах помойки… Когда в начале "нулевых" журналисты показали жилище знаменитой актрисы Тамары Носовой, люди испытали шок. В полной изоляции от внешнего мира она провела 10 лет. Красивая "голливудская блондинка" выжила из ума и умерла в одиночестве, а вся ее жизнь была длинной цепочкой предательств мужчин, которых она любила. Сначала ее бросил отец. А потом бросали любовники. И опасаясь очередной душевной боли, она решила, что лучше быть одной…

"ТВ Центр", 7 июля, 23:05

Посвящается Deцлу

На канале СТС - приключенческий сериал "Погнали", в котором многодетное семейство Осиных решается на авантюрное путешествие из Красноярска в Минск на минивэне. Одну из серий роуд-муви посвятили Кириллу Толмацкому (Децлу): полтора года назад он снялся в проекте в роли самого себя. По сюжету в московский клуб, где выступает Децл, приезжает старшеклассница Даша (Александра Киселёва), которая ради музыканта отправилась в путешествие с семьёй Осиных. Ведь её мама (Ирина Пегова) призналась, что известный рэпер и есть настоящий отец Даши. Только встретившись с "папой" в его гримёрной, девушка узнает другую правду. На съёмках Децл с улыбкой признавался, что готов к главной роли: "Когда играю себя, просто пробегаю глазами по тексту и на площадке исполняю всё как можно живее. Но, конечно, если дадут большую роль, буду серьёзно тренироваться. Задумываюсь над этим, потому что кино неплохой этап развития для артиста. Я бы хотел сниматься в главных ролях и также снимать, у меня, кстати, есть свои сценарии".

В фильме также снимались Михаил Трухин и Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков и Сергей Епишев и другие.

СТС, 6 июля, 19:00

Интриги модного дома

На телеканале Dомашний - премьера 16-серийной романтической мелодрамы "Отдай мою мечту". Амбициозная красавица Вика Григоренко мечтала стать известным дизайнером одежды. И ее мечта сбылась, когда она познакомилась с семьей Зборовских и начала сотрудничать с их модным домом. Но неожиданно девушка стала свидетельницей странных событий. Оказывается, что за фасадом успешной богатой жизни Зборовские скрывают темные тайны, а вокруг них кипят интриги. Вике предстоит раскрыть немало чужих семейных тайн, пережить потери и разочарования, и узнать, как прекрасно не только мечтать, но и быть чьей-то мечтой. В ролях: Анастасия Иванова, Олег Гаас, Ирина Антоненко, Иван Соловьев, Светлана Зельбет, Наталья Доля, Елена Стефанская, Екатерина Тышкевич, Дмитрий Сова, Лариса Руснак, Светлана Шекера, Оксана Жданова, Сергей Деньга, Фёдор Гуринец, Константин Корецкий и другие.

Dомашний, 6 июля, 19.00

Ставка на лучший сериал

На ТНТ состоится эксклюзивная премьера сериала "Это мы" с Мэнди Мур, Майло Вентимилья, Стерлингом К. Брауном, Крисси Метц и Джастином Хартли в главных ролях. Это - один из лучших драматических сериалов, который заслужил любовь зрителей со всего мира и признание киноиндустрии - получил и "Эмми", и "Золотой глобус". Сюжетные линии сериала параллельно развиваются в двух десятилетиях - в восьмидесятые и в наше время. Тогда, ровно 36 лет назад, на свет появились несколько человек, на первый взгляд абсолютно непохожих друг на друга. Сегодня у них разные взгляды на жизнь, разные профессии, разные мечты и цели. Кейт встречает свое 36-летие обещанием похудеть. Кевин, актер популярного телешоу "Нянька", дает себе слово распрощаться с несерьезным амплуа и заняться творчеством. А успешный бизнесмен Рэндалл наконец решается посмотреть в глаза биологическому отцу, который 36 лет назад бросил его на пожарной станции. При всей их непохожести одинаковая праздничная дата - не единственное, что объединяет этих людей. Они неидеальны, они совершают ошибки, в их жизни немало проблем: поиск своего призвания и второй половинки, потеря работы, развод родителей, трудности в воспитании детей и так далее. "Лето - это время экспериментов, которое в нашем эфире открывает один из лучших мировых сериалов. В эфире ТНТ 15 лет не было зарубежного контента. И когда у нас появилась возможность показать сериал, который уже оценила мировая аудитория, мы сделали ставку на лучший проект", - говорит Роман Петренко, директор ТНТ.

ТНТ, 6 июля, 22:00

Плохому - не научат

На телеканале "ЧЕ!" покажут 4-й сезон сериала "Как избежать наказания за убийство". Правда, показ состоится глубокой ночью, видимо, программные директора канала считают, что такие темы можно поднимать лишь для тех, кто не спит. Сериал "Как избежать наказания за убийство", вышедший на экраны в 2014 году, рассказывает о группе студентов-юристов и их уникальном преподавателе - профессоре и талантливом адвокате Аннализе Китинг. За 6 сезонов ученики адвоката Китинг не только прошли в теории одноименный курс, но и неожиданно для себя применили свои знания на практике в реальной жизни. Сериал получил премию Американского института киноискусства как один из десяти лучших сериалов года. А исполнительница главной роли Виола Дэвис номинировалась на премию "Золотой глобус", выиграла премию "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль и премию Гильдии актёров США за лучшую женскую роль в драматическом сериале. В ролях Виола Дэвис, Билли Браун, Джек Фалахи, Эйджа Наоми Кинг, Мэтт МакГорри, Чарли Уэбер.

"ЧЕ!", с 6 июля, в 02:00 и в 03:10

"Москва 24": коротко о главном

Телеканал Москва 24 вводит новые короткие форматы и возвращает в эфир любимые программы телезрителей. Первая из них - "Историс". Чтобы быть в курсе всех звездных новостей, не нужно просматривать сотни аккаунтов героев глянца, достаточно вовремя включить ТВ. Программа выходит 3 раза в день по будням. Вторая - "Что пишут москвичи?". Каждый день москвичи пишут в интернете около 60 миллионов слов. В блогах, на форумах и личных страницах в соцсетях. В ежедневной подборке "Что пишут москвичи" - шесть топ-слов. Как составляется рейтинг? Главные показатели - мощность и динамика. По тому, как долго и как часто упоминается слово, можно судить о том, долгосрочный это тренд или краткосрочный. В передаче "Атмосфера" о температуре, осадках, атмосферном давлении и прочих погодных явлениях в Москве можно узнать из коротких графических роликов. Актуальная информация обновляется в течение дня по данным центра "Фобос". Эфир 90-секундной программы - 8 раз в день. Возвращается в эфир и программа "Без виз". Ее тематика - о том, как побывать за границей, не выезжая из Москвы - сегодня весьма актуальна.В каждом выпуске ведущий Виталий Калашников знакомит зрителей с иностранцами, которые теперь работают и живут в столице. В эфире снова появится и "Москва с акцентом". Ее герои - также иностранцы в столице. Программа раскрывает для зрителей тайную Москву иностранцев. В новое "путешествие" с ведущим отправляется проводник - экспат, который знает все тайные пароли и явки.