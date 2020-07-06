Чуланов стал главным внештатным специалистом Минздрава по инфекциям

В Минздраве назначили нового главного внештатного специалиста-инфекциониста. Им стал заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее эту должность занимала Елена Малинникова.

Чуланов также является профессором Сеченовского университета . "Он с первых дней борьбы с пандемией COVID-19 возглавляет рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - отметили в Минздраве.

Сфера научных интересов Чуланова - эпидемиология инфекционных заболеваний. Кроме того, он активно занимается изучением вирусных гепатитов. Его докторская диссертация была посвящена изучению генетической гетерогенности вирусов гепатита A и B.