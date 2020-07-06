"Цифровая выручка" Почты России в три раза превысила уровень 2018 года

Почта России представила первый годовой отчет в статусе акционерного общества. По итогам 2019 года выручка компании увеличилась на 9% до 206,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,01 млрд рублей (+14% к прошлому году).

Отдельно в Почте подсчитали выручку от продаж услуг и товаров компании по цифровым каналам - порталам pochta.ru и мобильному приложению компании. Объем продаж превысил уровень годом ранее почти в 3 раза и составил 21 млрд рублей - около 10% от всех продаж Почты России.

"Почта России находится в процессе цифровой трансформации из традиционного почтового оператора в первоклассную почтово-логистическую компанию, - говорится в сообщении компании. - Стратегическое видение Почты России к 2030 году - стать цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов. Первый годовой отчет акционерного общества подтверждает позитивные изменения, происходящие в компании".

Среди других важных итогов 2019 года - строительство второго по величине логистического почтового центра в стране - "Внуково-2", рост количества почтовых отправлений на 7% (436 млн посылок), увеличение инвестиций на 27% (в том числе на модернизацию почтовой логистики).

В Почте России отмечают, что годовой отчет охватывает период до коронавирусного кризиса: "Первое полугодие 2020 кардинально изменило потребительские привычки, логистические цепочки, баланс онлайн и оффлайн в бизнесе, и компании предстоит отреагировать на эти вызовы".