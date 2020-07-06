Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

Раньше у компании, прокладывающей подводный газопровод, было разрешение на использование судов класса DP3 с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Параллельно Nord Stream 2 AG подал запрос на внесение поправки, предполагающей использование судов с якорным позиционированием. По мнению датских властей, это опасно из-за высокого риска контакта с неразорвавшимися боеприпасами на дне Балтийского моря.

Возможным вариантом достройки "Северного потока-2" считается использование "якорного" трубоукладчика в сопровождении другого судна - с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. "Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием. Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток-2" в водах Германии", - говорится в комментарии Nord Stream 2 AG.

Одним из кораблей, которые способны завершить строительство газопровода, является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования. Второй кандидат - трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Оба судна сейчас находятся в порту Мукран - логистической базе "Северного потока-2".

Напомним, что "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Работы по прокладке трубопровода приостановились после того, как США в конце прошлого года приняли оборонный бюджет. В него включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".