Дания смягчила требования к достройке "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство (DEA) пошло навстречу оператору "Северного потока-2" и разрешило использовать при прокладке труб в своих водах суда с якорным позиционированием. Это облегчит строительство, так как позволит задействовать еще одну баржу. Прокладка труб в датских водах начнется не ранее чем через месяц.

"DEA в ответ на запрос Nord Stream 2 AG решило внести изменения в условия использования трубоукладочных судов с динамическим позиционированием в разрешении на строительство "Северного потока-2", которое агентство выдало компании 30 октября 2019 года, - сообщило датское агентство. - Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования".

Решение было вынесено почти автоматом, так как на обсуждаемом участке в Балтике нет химоружия времен Второй мировой войны, а значит, сбрасывать якорь там можно (динамическое же позиционирование предполагает, что судно держится в определенной точке на воде за счет подруливающих винтов). Строительство в исключительной экономической зоне Дании начнется не ранее 3 августа, так как решение DEA открыто к обжалованию в течение четырех недель.

Сейчас в распоряжении Nord Stream 2 AG есть два судна, которые могут закончить строительство трубопровода, - это "Академик Черский" с динамическим позиционированием и "Фортуна" с якорным позиционированием. Сама компания-оператор напоминала ранее, что якорную систему использовали на стройке "Северного потока-2" в водах Германии и при прокладке труб первого "Северного потока" в датских же водах. Необходимость привлечь баржу "Фортуна" возникла из-за санкций США против иностранных судов, участвующих в проекте второго "потока". В частности, у работавшей на Nord Stream 2 AG швейцарской Allseas судно было именно с динамическим позиционированием.