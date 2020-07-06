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06.07.2020 19:22
Рубрика: Власть

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Михаил Мишустин: Все сведения о местах в яслях и детских садах будут собираться на едином ресурсе
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8200)
Сведения о свободных местах в детских садах будут собраны на едином ресурсе. Федеральная информационная система доступности дошкольного образования поможет координировать работу этой сферы, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин заявил, что до конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Михаил Мишустин заявил, что до конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Михаил Мишустин заявил, что до конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Сегодня ясли и детские сады посещают более 7,5 миллиона детей. "До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - заявил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

Еще недавно устроить ребенка в детский сад было большой проблемой. Родителям приходилось вставать в очередь уже при рождении детей. Подать заявление можно было только при личном посещении садика.

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Правительство стремится изменить процесс таким образом, чтобы он стал удобным для граждан. Семьям, которые хотят устроить своих детей в детские сады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест в них, в том числе через сайт государственных услуг, подчеркнул Михаил Мишустин. Для того чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, кабинет министров закрепил правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. "Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест", - отметил глава кабмина.

Кроме того, на совещании Михаил Мишустин сообщил о начале разработки Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Документ определит пути развития региона до 2024 года и на перспективу до 2035 года. "Цель программы - в ближайшие четыре года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России", - обозначил премьер общую задачу.

Сегодня ясли и детские сады посещают более 7,5 миллиона детей. До конца года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях

Программа, в частности, предусматривает рост объемов жилищного строительства более чем в полтора раза, создание комфортной городской среды, повышение доступности медицины и образования, всех услуг и сервисов, которые необходимы людям. "Комплекс таких мер позволит преодолеть застарелую проблему Дальнего Востока - миграционный отток населения", - считает председатель правительства.

Важная часть национальной программы - оздоровление инвестиционного климата, увеличение объема накопленных инвестиций до 800 миллиардов рублей, создание свыше 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток. "Это даст региону более 30 тысяч новых рабочих мест", - рассказал Мишустин. Особое внимание правительство собирается уделить поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию ключевых отраслей экономики, в том числе высокотехнологичных и ориентированных на экспорт.

Между тем

Правительство выделило из своего резервного фонда дополнительные 3,6 миллиарда рублей на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Распоряжение подписано Михаилом Мишустиным. Средства понадобились из-за продления периода поддержки работников еще на два месяца - до 15 сентября. Общий объем финансирования программы превысил 11 миллиардов рублей.

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