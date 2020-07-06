Сведения о свободных местах в детских садах будут собраны на едином ресурсе. Федеральная информационная система доступности дошкольного образования поможет координировать работу этой сферы, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин заявил, что до конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Сегодня ясли и детские сады посещают более 7,5 миллиона детей. "До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - заявил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

Еще недавно устроить ребенка в детский сад было большой проблемой. Родителям приходилось вставать в очередь уже при рождении детей. Подать заявление можно было только при личном посещении садика.

Правительство стремится изменить процесс таким образом, чтобы он стал удобным для граждан. Семьям, которые хотят устроить своих детей в детские сады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест в них, в том числе через сайт государственных услуг, подчеркнул Михаил Мишустин. Для того чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, кабинет министров закрепил правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. "Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест", - отметил глава кабмина.

Кроме того, на совещании Михаил Мишустин сообщил о начале разработки Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Документ определит пути развития региона до 2024 года и на перспективу до 2035 года. "Цель программы - в ближайшие четыре года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России", - обозначил премьер общую задачу.

Сегодня ясли и детские сады посещают более 7,5 миллиона детей. До конца года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях

Программа, в частности, предусматривает рост объемов жилищного строительства более чем в полтора раза, создание комфортной городской среды, повышение доступности медицины и образования, всех услуг и сервисов, которые необходимы людям. "Комплекс таких мер позволит преодолеть застарелую проблему Дальнего Востока - миграционный отток населения", - считает председатель правительства.

Важная часть национальной программы - оздоровление инвестиционного климата, увеличение объема накопленных инвестиций до 800 миллиардов рублей, создание свыше 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток. "Это даст региону более 30 тысяч новых рабочих мест", - рассказал Мишустин. Особое внимание правительство собирается уделить поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию ключевых отраслей экономики, в том числе высокотехнологичных и ориентированных на экспорт.

Между тем

Правительство выделило из своего резервного фонда дополнительные 3,6 миллиарда рублей на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Распоряжение подписано Михаилом Мишустиным. Средства понадобились из-за продления периода поддержки работников еще на два месяца - до 15 сентября. Общий объем финансирования программы превысил 11 миллиардов рублей.