Депутаты Госдумы посвятят часть отпуска написанию законопроектов

Госдума до конца весенней сессии рассмотрит более 40 приоритетных законопроектов. Не закончится работа и во время отпусков, которые у депутатов "условные". Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам Совета Госдумы.

- Мы сосредоточимся в июле именно на принятии законопроектов. У нас много приоритетных законопроектов. Правительство обозначило порядка 43, но, скорее всего, будет еще больше, - сказал Володин.

22 июля состоится отчет председателя правительства РФ, а 23 июля завершается работа в рамках весенней сессии.

Начало отпуска парламентариев после весенней сессии Госдумы запланировано на 3 августа.

Володин также подчеркнул, что "отпуска у депутатов - это условности". Народные избранники будут работать в своих избирательных округах и в профильных комитетах. Также пойдет работа над подготовкой новых поправок. "Если ты хочешь законопроект подготовить, его можно готовить, не отвлекаясь от всего остального, от суеты, только в свой формальный отпуск", - пояснил спикер.