Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра

Международная команда ученых впервые систематизировала многочисленные разрозненные данные о членистоногих, обитавших до большого вымирания видов в период от 541 до 252 миллионов лет назад. Было установлено, что их размеры варьировались от совсем крошечных до поистине гигантских.

Первое в своем роде масштабное исследование опубликовано в журнале Gondwana Research, а краткую версию его авторы разместили на портале The Conversation.

Исследование подтвердило, что в палеозойскую эру в земных океанах обитало огромное количество членистоногих, к числу которых относились и доисторические морские скорпионы. Многие окаменелости были обнаружены в Австралии, которая в глубокой древности была частью суперконтинента Гондвана.

Первый документально подтвержденный окаменелый фрагмент экзоскелета был найден еще в 1899 году в Мельбурне. Но до сих пор была предпринята лишь одна попытка объединить знания об этих членистоногих. В данном случае ученые заново проанализировали окаменелости, которые хранятся в музеях. Кстати, благодаря этому удалось открыть ранее неизвестные науке виды.

В результате исследователи каталогизировали этих древних существ. Они отнесли морских скорпионов к шести основным группам. Внешне эти существа были очень похожи на современных скорпионов, но по своему внутреннему строению они были, скорее, их кузенами.

Больше всего ученых поразила разница в размерах доисторических существ. Некоторые из них были совсем крошечными. Например, единственный целиком сохранившийся экземпляр морского скорпиона принадлежит представителю вида Adelophthalmus waterstoni, длина которого составляла всего 5,7 см.

А самым страшным был морской скорпион Jaekelopterus rhenaniae, длина которого, предположительно, превышала 2,5 метра. Это один из самых крупных морских хищников, которых когда-либо находили в окаменелых породах Австралии. Ученые отмечают, что эти великаны занимали фактически такое же место в пищевой цепочке, что и современная большая белая акула.

Несмотря на гигантские размеры, это были очень ловкие пловцы. Для охоты они использовали свои большие передние конечности, напоминавшие клешни. Схватить добычу, они затем раздавливали ее при помощи зубоподобных шипов, которыми были вооружены их лапы.