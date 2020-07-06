Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России

Опасности распространения чумы в России нет, но возможны единичные случаи заражения возможны, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии академик РАН Виктор Малеев.

Ранее сообщалось, что чуму выявили (заболело два человека) на западе Монголии - в регионе, который граничит с Республикой Алтай. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе уже заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойств нет.

Также газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур сообщила, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Этот вид чумы распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, однако это единичные случаи

В связи с этими сообщениями академик Виктор Малеев заявил, что выявленные случаи не будут иметь широкого распространения.

"Чума - это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом для чумы есть лекарство", - рассказал РИА Новости Малеев.

Кроме того, в России работает противочумный институт, есть противочумные станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие инфекции, пояснил Малеев.

"То есть у нас есть вакцина, лекарство, противочумный институт, который следит за окружающей средой, поэтому опасности для России нет, но единичные случаи возможны. Хотя они не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция", - отметил Малеев.