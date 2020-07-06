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06.07.2020 22:28
Рубрика: В мире

Эксперты: Переговоры по Brexit между Британией и ЕС будут непростыми

Текст: Максим Макарычев
В Лондоне без объяснения причин перенесли переговоры по Brexit между Британией и ЕС, которые были прерваны на период введения ограничительных мер, сообщает AFP. По оценке экспертов, дискуссии двух сторон обещают быть непростыми: Соединенное Королевство пытается установить выгодные коммерческие отношения с европейским блоком до окончания переходного периода, назначенного на 31 декабря.

Как отмечает Le Figaro, шансы на достижение компромисса уменьшаются по мере приближения окончания переходного периода. На прошлой неделе в Брюсселе обе стороны завершили переговоры на день ​​раньше из-за "серьезных разногласий". Об этом заявил главный переговорщик по Brexit от Евросоюза Мишель Барнье. Его британский коллега Дэвид Фрост также сообщил о "существенных различиях в позициях сторон". По словам представителя Европейской комиссии, со вторника по четверг должна пройти "серия технических встреч между экспертами". Ожидается, что Мишель Барнье в Лондоне встретится с Дэвидом Фростом на полях этих встреч.

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Напомним, что Британия вышла из состава Евросоюза 31 января после 47 лет пребывания в нем. С тех пор Лондону не удалось добиться для себя выгодных торговых преференций в отношениях с Евросоюзом. Как отмечают эксперты, отсутствие коммерческой сделки грозит "разрушительными последствиями" прежде всего для британской экономики и без того ослабленной в результате пандемии коронавируса.

По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, блок из 27 стран "должен подготовиться к тому, что соглашение не будет достигнуто". Меркель заявила об этом, приняв председательство Евросоюзом в минувшую среду. Как отмечает британское издание Express со ссылкой на источники в Брюсселе, Меркель вряд ли повлияет на переговоры в пользу Британии, даже если это отвечает экономическим интересам Германии. По словам одного из экспертов, Меркель всегда давала понять, что ее приоритетом по праву является целостность единого европейского рынка.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
Опрос: Британцы требуют отложить Brexit

Отсутствие какого-либо результата вызывает опасения у британских компаний, которые хотят как можно быстрее получить информацию о перспективах заключения соглашения. В противном случае, они намерены как можно скорее запустить дорогостоящий план действий в чрезвычайных ситуациях. Британский премьер-министр Борис Джонсон хочет, чтобы соглашение было заключено до конца июля. В Брюсселе исходят из того, что соглашение может быть подписано до конца октября, полагая, что у государств-членов Евросоюза и Соединенного Королевства остается достаточно времени для ратификации договора о новых отношениях, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

За несколько недель до крайнего срока, планируемого Джонсоном, различия в позициях двух сторон остаются значительными. В частности, Лондон отказывается признать, что будущие коммерческие споры должны подпадать под юрисдикцию исключительно Европейского Суда. Соединенное Королевство также хочет, чтобы для него была зарезервирована гораздо большая доля промысловых районов, которые она в настоящее время делит с европейским блоком. Британия не намерена предоставлять европейским рыбакам столь широкий доступ, который они хотят, к ее богатым рыбой водам.

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Другой камень преткновения в переговорах касается выработки соответствия британских европейским стандартам в плане оказания государственной поддержки экономике, окружающей среде и трудовому законодательству. Как отмечают эксперты, если обе стороны не смогут договориться, то с января 2021 года к торговым отношениям между Британией и странами-членами ЕС будут применяться исключительно правила Всемирной торговой организации (ВТО) с ее высокими таможенными пошлинами.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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