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Рубрика: В мире

Еще 400 россиян вернутся вывозным рейсом из США

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еще 400 россиян возвращаются вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву. Информацию подтвердили в посольстве РФ в США.

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"Это уже двенадцатый по счету вывозной рейс для наших соотечественников, которые в разгар пандемии не смогли вовремя вернуться домой. Самолет уже вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди. Этим рейсом воспользовались десятки пассажиров с детьми, пожилые люди, а также двое учащихся, которые находились в США по обмену", - со ссылкой на дипломатов пишет РИА Новости.

В посольстве отметили, что с начала организованной эвакуации россиян из США удалось вывезти около четырех тысяч человек. С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

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