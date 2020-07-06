ЕСПЧ отклонил ряд жалоб против России

Новости

Июльскую выплату на детей провели по принципам соцказначейства 19:56
Хоррор "Деревня проклятых" превратится в сериал 19:35
Актер из "Папиных дочек" упал с высоты 12 метров во время съемок Твери 19:25
В Австралии в клубнике и авокадо обнаружили иголки 19:03
Депутаты Госдумы посвятят часть отпуска написанию законопроектов 18:56
Бельгия оставила закрытыми границы для граждан не из ЕС и Шенгенской зоны 18:46
Эмбер Херд обвинили в изменах Джонни Деппу с Джеймсом Франко 18:44
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске 18:32
Хуснуллин: В банки поступило почти 260 тысяч заявок на ипотеку под 6,5% 18:31
Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов 18:28
Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции 18:12
Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра 18:05
Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" 18:01
"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию 18:00
В Петербурге испытают отечественный беспилотный автомобиль 17:52
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса 17:49
В сочинском национальном парке родился котенок леопарда 17:49
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России 17:48
Президент ФСЖР: Мы помним о ветеранах Великой Отечественной войны 17:44
Во Франции пассажиры без масок избили водителя автобуса 17:42
В Москве домработница обокрала пенсионерку на 320 тысяч рублей 17:39
Пушков ответил на заявление главкома ВМСУ о силовом возвращении Крыма 17:37
В Подмосковье спецназовец спас утопающего 17:34
Новые Skoda Octavia RS не отказались от бензина и дизеля 17:30
Как должен был выглядеть на самом деле Ахиллес в "Трое" 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 19:26
Рубрика: Происшествия

Европейская норма

ЕСПЧ отклонил ряд жалоб против России
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8200)
Европейский суд по правам человека согласился с тем, что даже добросовестный покупатель недвижимости может ее лишиться, если сама сделка оказалась незаконной.

Министерство юстиции России сообщило, что Европейский суд по правам человека отклонил ряд жалоб, поданных против нашего государства. В том числе Страсбург высказался по принципиальному вопросу, касающемуся покупки недвижимости. Покупатель вполне может лишиться своей дорогой покупки, если продавец не имел права продавать, а сам покупатель проявил неосмотрительность.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как обезопасить квартиру на время отпуска

До Страсбурга дошел некий гражданин Ш., потерявший право на земельный участок. Как выяснилось после покупки, земля была фактически украдена: то есть каким-то незаконным образом исчезла де-юре из муниципальных владений. Соответственно, право собственности гражданина было аннулировано, земля вернулась в распоряжение местной администрации.

"Национальными судами при рассмотрении гражданского дела о возврате спорного земельного участка в муниципальную собственность было установлено, что переход права собственности к первоначальному собственнику был осуществлен в нарушение действующих нормативных правовых актов и, следовательно, у заявителя также не могло возникнуть каких-либо законных прав в отношении соответствующего землевладения", - рассказали в минюсте.

Судьи Европейского суда изучили выводы национальных судов и представленную Минюстом России правовую аргументацию и пришли к выводу об отсутствии нарушений конвенционных прав заявителя.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Виталий Мутко назвал самые выгодные способы приобрести квартиру

"ЕСПЧ в частности указал, что при проявлении заявителем должной осмотрительности в ходе заключения договора купли-продажи у него возникли бы сомнения в отношении законности первоначального права собственности третьих лиц на участок в связи с его крайне низкой стоимостью и скоростью его дальнейшей перепродажи, - рассказывают в министерстве юстиции. - ЕСПЧ подтвердил позицию российской стороны о том, что у заявителя имелись все возможности для восстановления своих имущественных прав на национальном уровне, в том числе посредством предъявления в компетентные национальные суды иска о взыскании ущерба к продавцу земельного участка, которым он не воспользовался".

Иными словами, были тревожные сигналы, на которые должен был обратить внимание покупатель. Но он действовал на свой страх и риск, поэтому сейчас вынужден расплачиваться за свое желание сэкономить. В другом деле Европейский суд отклонил жалобу гражданина, которому не разрешили приватизировать земельный участок под его домом.

Покупатель был вынужден вернуть земельный участок, так как земля была продана незаконно

Эксперты отмечают, что в сделках с недвижимостью лучше обращаться к нотариусу, чтобы не брать риск на себя. Если добросовестный покупатель оформлял договор сам, то и свои права в дальнейшем должен защищать сам. Например, ему придется подавать иск к продавцу, чтобы тот вернул деньги. А потом ждать, пока судебные приставы взыщут положенное с должника.

Если же сделка оформляется через нотариуса, то нотариус несет полную ответственность и в случае ошибки компенсирует ущерб.

По словам президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, нотариусы предотвращают риски нарушения права собственности и незаконного отъема чужого имущества. Именно нотариальная форма оформления сделок является гарантом защиты прав граждан.

Происшествия Правосудие Суд Международные организации ЕСПЧ

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска