ЕСПЧ отклонил ряд жалоб против России

Министерство юстиции России сообщило, что Европейский суд по правам человека отклонил ряд жалоб, поданных против нашего государства. В том числе Страсбург высказался по принципиальному вопросу, касающемуся покупки недвижимости. Покупатель вполне может лишиться своей дорогой покупки, если продавец не имел права продавать, а сам покупатель проявил неосмотрительность.
До Страсбурга дошел некий гражданин Ш., потерявший право на земельный участок. Как выяснилось после покупки, земля была фактически украдена: то есть каким-то незаконным образом исчезла де-юре из муниципальных владений. Соответственно, право собственности гражданина было аннулировано, земля вернулась в распоряжение местной администрации.
"Национальными судами при рассмотрении гражданского дела о возврате спорного земельного участка в муниципальную собственность было установлено, что переход права собственности к первоначальному собственнику был осуществлен в нарушение действующих нормативных правовых актов и, следовательно, у заявителя также не могло возникнуть каких-либо законных прав в отношении соответствующего землевладения", - рассказали в минюсте.
Судьи Европейского суда изучили выводы национальных судов и представленную Минюстом России правовую аргументацию и пришли к выводу об отсутствии нарушений конвенционных прав заявителя.
"ЕСПЧ в частности указал, что при проявлении заявителем должной осмотрительности в ходе заключения договора купли-продажи у него возникли бы сомнения в отношении законности первоначального права собственности третьих лиц на участок в связи с его крайне низкой стоимостью и скоростью его дальнейшей перепродажи, - рассказывают в министерстве юстиции. - ЕСПЧ подтвердил позицию российской стороны о том, что у заявителя имелись все возможности для восстановления своих имущественных прав на национальном уровне, в том числе посредством предъявления в компетентные национальные суды иска о взыскании ущерба к продавцу земельного участка, которым он не воспользовался".
Иными словами, были тревожные сигналы, на которые должен был обратить внимание покупатель. Но он действовал на свой страх и риск, поэтому сейчас вынужден расплачиваться за свое желание сэкономить. В другом деле Европейский суд отклонил жалобу гражданина, которому не разрешили приватизировать земельный участок под его домом.
Эксперты отмечают, что в сделках с недвижимостью лучше обращаться к нотариусу, чтобы не брать риск на себя. Если добросовестный покупатель оформлял договор сам, то и свои права в дальнейшем должен защищать сам. Например, ему придется подавать иск к продавцу, чтобы тот вернул деньги. А потом ждать, пока судебные приставы взыщут положенное с должника.
Если же сделка оформляется через нотариуса, то нотариус несет полную ответственность и в случае ошибки компенсирует ущерб.
По словам президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, нотариусы предотвращают риски нарушения права собственности и незаконного отъема чужого имущества. Именно нотариальная форма оформления сделок является гарантом защиты прав граждан.