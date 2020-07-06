ЕСПЧ отклонил ряд жалоб против России

Европейский суд по правам человека согласился с тем, что даже добросовестный покупатель недвижимости может ее лишиться, если сама сделка оказалась незаконной.

Министерство юстиции России сообщило, что Европейский суд по правам человека отклонил ряд жалоб, поданных против нашего государства. В том числе Страсбург высказался по принципиальному вопросу, касающемуся покупки недвижимости. Покупатель вполне может лишиться своей дорогой покупки, если продавец не имел права продавать, а сам покупатель проявил неосмотрительность.

До Страсбурга дошел некий гражданин Ш., потерявший право на земельный участок. Как выяснилось после покупки, земля была фактически украдена: то есть каким-то незаконным образом исчезла де-юре из муниципальных владений. Соответственно, право собственности гражданина было аннулировано, земля вернулась в распоряжение местной администрации.

"Национальными судами при рассмотрении гражданского дела о возврате спорного земельного участка в муниципальную собственность было установлено, что переход права собственности к первоначальному собственнику был осуществлен в нарушение действующих нормативных правовых актов и, следовательно, у заявителя также не могло возникнуть каких-либо законных прав в отношении соответствующего землевладения", - рассказали в минюсте.

Судьи Европейского суда изучили выводы национальных судов и представленную Минюстом России правовую аргументацию и пришли к выводу об отсутствии нарушений конвенционных прав заявителя.

"ЕСПЧ в частности указал, что при проявлении заявителем должной осмотрительности в ходе заключения договора купли-продажи у него возникли бы сомнения в отношении законности первоначального права собственности третьих лиц на участок в связи с его крайне низкой стоимостью и скоростью его дальнейшей перепродажи, - рассказывают в министерстве юстиции. - ЕСПЧ подтвердил позицию российской стороны о том, что у заявителя имелись все возможности для восстановления своих имущественных прав на национальном уровне, в том числе посредством предъявления в компетентные национальные суды иска о взыскании ущерба к продавцу земельного участка, которым он не воспользовался".

Иными словами, были тревожные сигналы, на которые должен был обратить внимание покупатель. Но он действовал на свой страх и риск, поэтому сейчас вынужден расплачиваться за свое желание сэкономить. В другом деле Европейский суд отклонил жалобу гражданина, которому не разрешили приватизировать земельный участок под его домом.

Покупатель был вынужден вернуть земельный участок, так как земля была продана незаконно

Эксперты отмечают, что в сделках с недвижимостью лучше обращаться к нотариусу, чтобы не брать риск на себя. Если добросовестный покупатель оформлял договор сам, то и свои права в дальнейшем должен защищать сам. Например, ему придется подавать иск к продавцу, чтобы тот вернул деньги. А потом ждать, пока судебные приставы взыщут положенное с должника.

Если же сделка оформляется через нотариуса, то нотариус несет полную ответственность и в случае ошибки компенсирует ущерб.

По словам президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, нотариусы предотвращают риски нарушения права собственности и незаконного отъема чужого имущества. Именно нотариальная форма оформления сделок является гарантом защиты прав граждан.