ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

ФСБ обезвредила межрегиональную группировку, которая занималась сбытом особо крупных партий синтетических наркотиков, сообщили "РГ" в Центре общественных связей ведомства.

В Московской и Ярославской области были задержаны три наркокурьера которые везли запрещенные вещества из Ленинградской области. В тайниках их автомобилей обнаружили не менее 45 кг амфетамина и 23 тысяч таблеток МДМА общей массой 10 кг. Судя по кадрам оперативной видеосъемки, "синтетика" расфасовали по пакетам с адресами разных городов, в которые ее должны были доставить. Показано и задержание наркокурьеров прямо на трассе - сначала их машину останавливают сотрудники в форме ДПС, после чего оперативники сразу проводят задержание.

По данным ФСБ, изъятые наркотики предназначались для продажи на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае.

В отношении задержанных следственными подразделениями ФСБ России возбуждено два уголовных дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.