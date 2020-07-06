"Галс-Девелопмент" сообщает о завершении реструктуризации бизнеса

Компания "Галс-Девелопмент" сообщает о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса и формировании группы компаний - держателей построенных активов и новых перспективных площадок (далее - группа "Галс") внутри закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда "Девелоперские активы" под доверительным управлением "ВТБ Капитал Пенсионный резерв", профессионального лицензированного управляющего с 2006 года.

Ключевой компанией группы станет ООО "Галс Управление активами", под управлением которого планируется структурировать основные активы группы - такие проекты, как бизнес-центр SkyLight, ЦДМ на Лубянке, "Театральный Дом", БЦ "Искра-Парк", "Сады Пекина" и другие. Трансформация бизнеса позволит компании реализовывать проекты с применением новых механизмов финансирования и управления.

На данный момент компанией активно ведется строительство второго этапа административно-делового квартала "Невская Ратуша" в Санкт-Петербурге. Согласован пул новых площадок общей площадью более 230 тыс. кв. м. для возведения жилых и коммерческих объектов недвижимости в сегментах от бизнес-класса и выше, приобретение которых планируется до конца 2020 года.

"Сегодня мы переворачиваем очередную страницу в истории "Галс" и запускаем новый этап развития компании. Для нас принципиально важно сохранить и преумножить все достижения бренда, который уверенно завоевал доверие своих клиентов и партнеров. Основной акционер компании Банк ВТБ поддержал стратегию корпоративной реструктуризации и не планирует выходить из бизнеса, что гарантирует нашим клиентам высокую финансовую надежность.

В многолетней истории компании "Галс - Девелопмент" много поводов для гордости. C момента создания в 1994 году компания успешно завершила более 50 проектов, ставших неотъемлемой частью архитектурного облика Москвы. Общий объем девелоперских проектов составляет 2,2 млн кв. м. Компания построила и реконструировала такие знаковые объекты, как "Центральный детский магазин на Лубянке", бизнес-центр SkyLight, волейбольная арена в составе МФК "Матч Поинт", IQ-квартал, отель Swissôtel Resort Sochi Kamelia в Сочи и другие проекты в Москве и регионах. "Галс-Девелопмент" и проекты компании неоднократно удостаивались престижных международных и национальных премий и наград.

В дальнейшем мы планируем продолжить добрые традиции бренда и привнести в них свой новаторский подход, оставаясь самым интеллигентным девелопером на московском рынке недвижимости", - отмечает Виктор Адамов, член инвестиционного комитета ЗПИФ "Девелоперские активы".

Доверительный управляющий совместно с пайщиком (Банк ВТБ) будут осуществлять контроль за деятельностью ООО "Галс Управление активами" и другими компаниями фонда. Таким образом, планируется достигнуть синергетического эффекта от взаимодействия профессионального управляющего и новой команды топ-менеджеров. В качестве преимуществ новой корпоративной модели следует отметить снижение рисков при реализации проектов и расширение спектра возможных инвесторов.

За период с 2016 по 2019 год компания "Галс-Девелопмент", преемником которой является "Галс Управление активами", ввела в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м. жилых и офисных помещений, а также вошла в топ-20 самых надежных застройщиков, консолидированная выручка компании по МСФО составила 170,9 млрд рублей.

Подробная информация представлена на сайте https://hals-development.ru

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"