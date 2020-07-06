Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

Температура воды в Черном море прогрелась до 25-27 градусов. Такая температура считается комфортной для организма человека.

В Феодосии, Евпатории и Ялте температура воды прогрелась до 26 градусов. В Анапе температура воды сейчас плюс 25 градусов. На побережье от Новороссийска до Сочи - плюс 26-27 градусов, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее Росгидромет опубликовал прогноз о том, что июль на юге европейской территории России прогнозируется более жарким, чем обычно. Первая декада будет теплее нормы на 4-7 градусов.

В Крыму до 10 июля без дождей. Днем до плюс 35-38 градусов. Температура воды в Черном море у берегов полуострова 23-25 градусов, в Керченском проливе - 26 градусов, в Азовском море - 25 градусов.

На курортах Краснодарского края температура воды в Азовском море составляет плюс 25-27 градусов, в Черном море - 24-27 градусов.

На курортах Северного Кавказа погода будет жаркой, в предгорьях преимущественно без осадков, в горах - с кратковременными грозовыми дождями. Максимальная температура днем - 35-38 градусов.

На Нижней Волге, в Волгоградской и Астраханской областях, на побережье Каспийского моря Дагестана и Калмыкии будет солнечно, без осадков, дневная температура с 6 июля - 35-40 градусов. Температура воды в Каспийском море у берегов Дагестана 23-26 градусов, Калмыкии - 25-28 градусов.

В окрестностях Байкала до 10 июля ожидается теплая, но неустойчивая погода. На смену жаре придет понижение температуры до 23-28 градусов, возможны ливни с грозами.