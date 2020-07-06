Гидрометцентр предупредил о 37-градусной жаре в центре России

Очень высокие температуры ждут в ближайшие два дня жителей ряда регионов центра России.

Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 7 июля на юго-востоке Московской области и в Тульской области, 7-8 июля в Рязанской, Владимирской, а 8 июля в Ивановской, Костромской областях местами ожидается сильная жара. Температура в дневные часы будет достигать 35-37 градусов.

40-градусные температуры ожидаются в Поволжье и на юге европейской территории. Так, 7-8 июля сильная жара местами ожидается в Саратовской (температура днем 40-41 градус), Волгоградской (40-42 градуса) областях, Калмыкии (42-43 градуса).

Правда, уже 9 июля через Московскую область будет проходить холодный фронт, который и остудит раскаленную атмосферу. В Москве ожидается понижение температуры сразу на 10-12 градусов. Потепление возможно лишь к выходным.

Как отмечает синоптик, перепады серьезные, но это лучше, чем если бы стоял блокирующий антициклон. Напомним, с таким антициклоном была связана аномальная жара летом 2010 года. Антициклон не пропускает другие воздушные массы на занимаемую им территорию. В результате жара в 2010 году простояла 1,5 месяца. За это время в Москве лишь два раза был дождь. Сухая и знойная погода стала причиной возникновения природных пожаров.