Главком ВМФ России рассказал о предстоящем флоту пополнении

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" войдет в состав Военно-морского флота в июле. Об этом сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Фрегаты этого проекта станут основными надводными кораблями океанской зоны.

"Проект 22350 располагает большим модернизационным запасом. В перспективе он получит дальнейшее развитие касательно ряда корабельных систем, вооружения", - пояснил главком в интервью газете "Красная звезда".

Всего в этом году в состав военно-морского флота России войдут порядка 40 кораблей и судов различных класса, что, по словам Николая Евменова, является показателем эффективности реализуемой программы военного кораблестроения. Состав ВМФ, в частности, пополнят корвет "Ретивый" и фрегат "Адмирал Головко". Их экипажи уже прошли подготовку по новым программам в Объединенном учебном центре ВМФ.