Госдума до конца июля примет закон об упрощении внедрения искусственного интеллекта

Госдума до конца сессии Госдума планирует принять законопроект, который призван упростить внедрение в РФ искусственного интеллекта. Об этом рассказал журналистам первый зампред нижней палаты Александр Жуков.

Речь идет об эксперименте, в рамках которого вводятся правовые режимы для упрощения внедрения цифровых инноваций - таких как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии и других.

- Этот законопроект, безусловно, необходимо принять до конца сессии, и, думаю, мы приложим все усилия, чтобы это сделать, - сказал Жуков журналистам. Он сообщил, что комиссия правительства по законопроектной деятельности на заседании 6 июля одобрила поправки к этой инициативе.

Документ направлен на реализацию Послания президента России Владимира Путина, с которым он обратился к Федеральному Собранию 15 января.

Отметим, что в Москве с 1 июля вступил в силу федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.