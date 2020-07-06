Группы в Фейсбуке начали критиковать движение Black Lives Matter

Сеть групп в Facebook, которая выступает против акций протеста, начала атаковать движение Black Lives Matter и участников демонстраций против расовой несправедливости. Эти приблизительно 40 групп в настоящее время имеют коллективную аудиторию, насчитывающую более 1 миллиона человек, отмечает Associated Press.

Одна группа в прошлом месяце поменяла название с Reopen California ("Открыть Калифорнию") на California Patriots Pro Law & Order ("Калифорнийские Патриоты за Закон и Порядок", в своих постах издеваясь над движением Black Lives Matter ("Черные жизни имеют значение") или меняя в своих сообщениях это название на слоган White Lives Matter ("Белые жизни имеют значение"). Эти пользователи используют ненормативную лексику для обозначения чернокожих и протестующих, называя их "расистами" и "бандитами", что, как отмечают наблюдатели, является прямым нарушением стандартов ненавистнических высказываний, принятых Facebook. Другие группы активно пропагандируют тезисы о теории заговора в виде протестных акций, предполагая, что демонстрантам платили за участие в акциях, и что даже смерть Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского в Миннеаполисе 25 мая, была организована. Десятки пользователей в нескольких группах выдвинули версию о том, что либеральный миллиардер Джордж Сорос платит толпе за участие в акциях протеста с тем, чтобы сместить Трампа.

По данным АР, большинство из этих 40 групп были созданы консервативными активистами, которые ранее пропагандировали свободный оборот оружия и запрет на аборты, а теперь переместили акцент на общенациональные протесты по поводу убийства чернокожих мужчин и женщин после смерти Флойда. Они также активно продвигали тезисы о том, маски "бесполезны", правительство США намерено принудительно вакцинировать людей, а COVID-19 - это обман, предназначенный для того, чтобы препятствовать повторному избранию главой Белого дома президента США Дональда Трампа.

Пользователи Facebook в некоторых из этих групп публикуются сотни раз в день в закрытых темах, которые часто видят только их участники и которые защищены от публичного просмотра. По словам Джоан Донован, директора по исследованиям Центра Шоренштайна при Гарвардской школе Кеннеди по медиа, политике и государственной политике, если Facebook не будет активно пресекать дезинформацию в этих группах, то со временем эти пользователи будут втягивать в них других людей, продолжая организовываться. В последнее время Facebook часто критиковался в СМИ за недостаточную борьбу с потоками "ненавистнической и расистской информации". Дело дошло до того, что отношения с сетью прекратила треть ее рекламодателей, включая крупнейшие мировые бренды. Компания заверила общественность, что будет активно отслеживать и удалять в различных группах материалы, которые нарушают ее правила, но выполнить это обещание полностью не смогла.