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06.07.2020,  
13:43
Текст:  Алексей Моисеев

Хафтар наносит ответный удар: турецкие комплексы ПВО уничтожили в Ливии

Уничтоженные на авиабазе "Эль-Ватыя" турецкие зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk были переброшены в этот район всего несколько дней назад.

В Сети были обнародованы видеокадры передвижения колонны военной техники: специальных грузовиков и бронеавтомобилей сопровождения. Затем появились спутниковые фотографии уже развернутых установок.

Фото: ГТРК ЛНР / youtube.com
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Однако, как оказалось, эти ЗРК американского производства неэффективны против современной ударной авиации. В настоящее время объект, в отношении которого у турецкого командования были большие планы, оказался беззащитен от атак с воздуха.

Сообщалось, что ЗРК Hawk впервые были замечены в Ливии еще в начале текущего года. Тогда ими предполагалось защищать контролируемые Правительством национального согласия (ПНС) районы Триполи.

Можно сказать, что в настоящее время вовлеченные в конфликт стороны, по сути, поменялись местами: если раньше об уничтожении средств противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара рапортовало командование ПНС, то теперь они сами начали нести серьезные потери.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Предполагается, что в нападении на позиции ЗРК участвовали истребители Mirage 2000-9 Военно-воздушных сил Объединенных Арабских Эмиратов, действующие с египетской авиабазы "Сиди аль-Барани".

Первая информация о возможном участии этих самолетов в боях на стороне сил ЛНА появилась два месяца назад. Тогда по находящимся в Мисурате складам был нанесен мощный авиационный удар, который привел к многочисленным пожарам и взрывам.

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