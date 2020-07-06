Хафтар наносит ответный удар: турецкие комплексы ПВО уничтожили в Ливии

another #Turkish convoy is going to Al-wutyah , this time the equipment can be clearly seen 👀 .#Libya pic.twitter.com/p2Ud98qSKy — Ouais Hasairi (@HasairiOuais) July 2, 2020

В Сети были обнародованы видеокадры передвижения колонны военной техники: специальных грузовиков и бронеавтомобилей сопровождения. Затем появились спутниковые фотографии уже развернутых установок.

Однако, как оказалось, эти ЗРК американского производства неэффективны против современной ударной авиации. В настоящее время объект, в отношении которого у турецкого командования были большие планы, оказался беззащитен от атак с воздуха.

Сообщалось, что ЗРК Hawk впервые были замечены в Ливии еще в начале текущего года. Тогда ими предполагалось защищать контролируемые Правительством национального согласия (ПНС) районы Триполи.

Можно сказать, что в настоящее время вовлеченные в конфликт стороны, по сути, поменялись местами: если раньше об уничтожении средств противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара рапортовало командование ПНС, то теперь они сами начали нести серьезные потери.

Предполагается, что в нападении на позиции ЗРК участвовали истребители Mirage 2000-9 Военно-воздушных сил Объединенных Арабских Эмиратов, действующие с египетской авиабазы "Сиди аль-Барани".

Первая информация о возможном участии этих самолетов в боях на стороне сил ЛНА появилась два месяца назад. Тогда по находящимся в Мисурате складам был нанесен мощный авиационный удар, который привел к многочисленным пожарам и взрывам.