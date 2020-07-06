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06.07.2020 19:56
Рубрика: Экономика

Июльскую выплату на детей провели по принципам соцказначейства

Текст: Елена Манукиян

К 6 июля единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей перечислена на 26 млн детей в возрасте от 0 до 16 лет, сообщили в Минтруде. В ведомстве подчеркнули, что впервые в России предоставление мер соцподдержки организовано по принципам социального казначейства, то есть адресно и эффективно. Деньги поступили семьям без дополнительных заявлений на основании информации, полученной ранее. Июльская выплата была автоматически начислена тем родителям, которые с апреля по июнь оформили выплаты на детей от 0 до 3 лет, а также в июне единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства, которые подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям", - рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он также напомнил, что получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей смогут те семьи, которые до 1 октября подадут заявления на ранее учрежденные выплаты и пособия. Это можно сделать дистанционно через портал Госуслуг. По словам Котякова, семьям, обратившимся за мерой соцподдержки после 1 июля, все причитающиеся выплаты будут начислены единовременно. Ни одна из них не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер поддержки семьям с детьми.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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