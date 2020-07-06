Индия вошла в тройку стран с наибольшим числом заболевших COVID-19

Индия вошла в тройку стран, лидирующих по числу заболевших COVID-19. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Deccan Herald. По данным на вечер воскресенья в стране подтверждено 694 053 новых случая заражения. Несмотря на растущую статистику заболеваемости Индия выходит из режима изоляции.

"В местах, объявленных зонами распространения коронавируса, карантин продлен до 31 июля. С восьмого июня в стране началась первая фаза выхода из режима изоляции. Свои двери для посетителей открыли храмы, отели, рестораны и торговые центры", - цитирует издание РИА Новости.

По данным американского Университета Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, наибольшее число инфицированных коронавирусом зарегистрировано в США - здесь эта цифра приближается к трем миллионам человек, на втором месте Бразилия с более чем полутора миллионами заболевших, а замыкает тройку Индия.