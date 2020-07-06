Из Windows исчезнет старая привычная функция

В будущих версиях операционной системы Windows разработчики лишат большое меню "Панель управления" без "Система", где собраны сведения о компьютере - процессоре, объеме памяти и так далее.

Как сообщает Windows Latest, раздел "Система" планируется перенести в приложение "Настройки", которое появилось в Windows 8 и нередко критиковалось пользователями - главным образом за скромную функциональность.

В новой сборке 20161, которая стала доступна разработчикам, раздел "Система" в "Панели управления" переадресует пользователя в "Настройки". Как именно нововведение будет реализовано в финальной версии, пока неизвестно.