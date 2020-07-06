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06.07.2020 12:01
Рубрика: В мире

Израиль запустил на орбиту разведывательный спутник

Текст: Юрий Когалов

Израиль успешно запустил в космос разведывательный спутник нового поколения "Офек-16". Как проинформировали в минобороны страны, пуск был осуществлен с базы "Пальмахим" в центре страны, для чего маршруты всех самолетов были перестроены.

Фото: iStock
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"Запуск был произведен чрезвычайно успешно, спутник был выведен на орбиту. Теперь космический аппарат выполняет свою миссию на орбите, и мы уже смогли поймать устойчивый сигнал в наземном центре управления авиапромышленного концерна IAI, что говорит о том, что спутник работает в соответствии с планом", - цитирует бригадного генерала Шломи Судри РИА Новости.

Как ожидается, первые фотографии со спутника будут получены через неделю.

По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, этот запуск является выдающимся достижением израильской оборонной промышленности.

Никаких подробностей о миссии спутника "Офек-16" Тель-Авив не раскрыл. Известно лишь, что он будет действовать во взаимодействии с другими космическими аппаратами, запущенными Израилем ранее. Как предположили местные СМИ, "Офек-16" может быть задействован для наблюдения за Ираном.

В мире Ближний Восток Израиль Общество Космос

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