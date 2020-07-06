Израиль запустил на орбиту разведывательный спутник

Израиль успешно запустил в космос разведывательный спутник нового поколения "Офек-16". Как проинформировали в минобороны страны, пуск был осуществлен с базы "Пальмахим" в центре страны, для чего маршруты всех самолетов были перестроены.

"Запуск был произведен чрезвычайно успешно, спутник был выведен на орбиту. Теперь космический аппарат выполняет свою миссию на орбите, и мы уже смогли поймать устойчивый сигнал в наземном центре управления авиапромышленного концерна IAI, что говорит о том, что спутник работает в соответствии с планом", - цитирует бригадного генерала Шломи Судри РИА Новости.

Как ожидается, первые фотографии со спутника будут получены через неделю.

По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, этот запуск является выдающимся достижением израильской оборонной промышленности.

Никаких подробностей о миссии спутника "Офек-16" Тель-Авив не раскрыл. Известно лишь, что он будет действовать во взаимодействии с другими космическими аппаратами, запущенными Израилем ранее. Как предположили местные СМИ, "Офек-16" может быть задействован для наблюдения за Ираном.