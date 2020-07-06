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06.07.2020 21:45
Рубрика: Спорт

Область притяжения

В подмосковных "Химках" сделали все возможное, чтобы сохранить на предстоящий сезон проверенный боевой состав
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8200)
До старта нового сезона еще не близко, но ведущие клубы баскетбольной Единой лиги уже вовсю работают над усилением составов.
В свои 37 лет Сергей Моня (справа) по-прежнему важный игрок для "Химок". Фото: Михаил Синицын/РГ В свои 37 лет Сергей Моня (справа) по-прежнему важный игрок для "Химок". Фото: Михаил Синицын/РГ
В свои 37 лет Сергей Моня (справа) по-прежнему важный игрок для "Химок". Фото: Михаил Синицын/РГ

Для безоговорочного лидера регулярного чемпионата сезона 2019/2020 подмосковного БК "Химки" трансферная компания фактически свелась к сохранению уже существующего костяка команды. Что вполне объяснимо. Химчане ударно поработали на рынке прошлым летом, собрав один из самых сильных ростеров в Европе. В Евролиге подмосковный клуб хоть и шел в зоне плей-офф регулярного чемпионата, но из-за вала травм своего максимума не показал, а вот в Единой лиге "Химки" выступали очень уверенно: на момент приостановки сезона команда потерпела в "регулярке" лишь одно поражение.

Фото: Пресс-служба БК "Химки"
Баскетболист Девин Букер остается в "Химках"

Очень логичным выглядит годичное продление на днях контракта с центровым из США Девином Букером. О его важности для команды красноречивее всего говорит тот факт, что 29-летний американец в 46 матчах 45 раз выходил в стартовой пятерке. Статистические показатели у Букера тоже вполне солидные - 12,3 очка и 4,5 подбора.

- Продление контракта - отличная новость! В минувшем сезоне мне было комфортно в "Химках", но, к сожалению, завершить официальные турниры мы не смогли, - цитирует баскетболиста клубная пресс-служба. - Это обстоятельство дает мне возможность вернуться и завершить начатое.

- Очень рад, что Девин остался в команде, - главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис тоже не скрывал удовлетворения от сделки. - У него большой потенциал. И думаю, что второй год с теми же партнерами Букеру удастся еще лучше. Мастерства у него для этого достаточно.

Ранее "Химки" достигли своей главной и, пожалуй, самой трудной цели, переподписав на три года свою главную звезду Алексея Шведа. После окончания прежнего соглашения у игрока были предложения и из НБА, и из Европы. В борьбу за Шведа включились даже китайцы, которые не жалеют денег на звезд такого калибра. Но Алексей решил остаться в "Химках", чем несказанно обрадовал руководство и тренерский штаб клуба.

Между продлениями контрактов со Шведом и Букером произошло еще одно важное событие для клуба с точки зрения преемственности и сохранения традиций. Еще на один год в команде остались ее главные старожилы - Сергей Моня и Егор Вяльцев. Для первого следующий сезон станет уже 11-м в составе "Химок", для второго - 10-м.

- Сергей и Егор - это сердце команды, наши старожилы, - подчеркнул Куртинайтис. - Они мои помощники, держат дисциплину как в раздевалке, так и в игре. Конечно, сейчас они получают не так много игрового времени, как раньше. Но я в них уверен, они никогда меня не подводили.

Фото: iStock
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Не отставать от конкурентов старается и московский ЦСКА, испытывавший проблемы с составом в прошлом сезоне. Армейцы уже подписали контракт с сербским центровым Николой Милутиновым. На очереди Торнике Шенгелия, выступавший до сих пор за испанскую "Басконию". Из нее же в ЦСКА может перейти серебряный призер чемпионата мира-2019 аргентинец Лука Вильдоса, ставший самым ценным игроком финала чемпионата Испании. При этом своего хранителя традиций Андрея Воронцевича ЦСКА в отличие от "Химок" отпустил.

Что касается еще одного представителя России в Евролиге в минувшем и следующем сезоне питерского "Зенита", клуб вчера подписал канадского разыгрывающего "Барселоны" Кевина Пангоса. При этом сообщается, что питерцы не будут продлевать соглашение с одной из главных своих звезд мексиканским центровым Густаво Айоном.

Из других значимых событий отметим продление контракта "Локомотива-Кубани" с литовским разыгрывающим Мантасом Калниетисом и приобретение защитника Джордана Кроуфорда, имеющего опыт выступлений в НБА. В Европе его предыдущим клубом был немецкий "Бамберг".

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