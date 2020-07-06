В будущем году музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" отметит свое 100-летие. За эти сто лет какие только испытания не претерпело это место и люди, которые здесь работали! В Гражданскую войну рядом с усадьбой шли жестокие бои между Красной армией и деникинцами. Есть легенда, что обе стороны договорились не подвергать территорию усадьбы артобстрелам, кто бы в ней ни находился.

Во время Великой Отечественной Ясная Поляна полтора месяца находилась в оккупации. Все музейные реликвии заранее вывезли в Томск, но здания, парки и пруды не эвакуируешь. Уходя из Ясной, представители одной из самых культурных наций Европы подожгли дом Толстых, но местные жители успели его потушить. Потом были долгие восстановительные работы, а в мае 1945 года экспонаты музея вернулись на свои места.

Потом были "лихие 90-е" с их тотальным недостатком финансирования культуры. Впрочем, именно в это десятилетие "Ясная Поляна" зажила новой, не только "музейной", жизнью, с приходом сюда в качестве директора праправнука Л.Н. Толстого Владимира Толстого, ныне советника президента по культуре.

Заметим не без черного юмора: карантин, закрывший в этом году все музеи страны, для "Ясной Поляны" оказался даже более длительным испытанием, чем немецкая оккупация. О том, что происходило здесь в эти два с лишним месяца и что происходит здесь сейчас, мы говорили с нынешним директором "Ясной Поляны" Екатериной Толстой.

Первый вопрос, который волнует многих. "Ясная Поляна" открылась для посетителей?

Екатерина Толстая: В середине июня для посетителей открылась территория заповедника. 3 июля мы открыли мемориальные здания - Дом Толстого и Флигель Кузминских. Правда, пока их можно посетить самостоятельно, без экскурсии. Сейчас мы предлагаем экскурсии только по центральной части заповедника, на которых можно узнать об истории усадьбы и природе Ясной Поляны. Экскурсии проводятся пока для небольших групп - не более пяти человек: это отличная возможность приехать с семьей или небольшой компанией друзей. Сейчас к нам приезжают как жители Тулы и Тульской области, так и гости из других регионов. Мы не ограничиваем посещение Ясной Поляны в часы работы заповедника, но просим соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Экскурсии проводятся пока для небольших групп - не более пяти человек: это отличная возможность приехать с семьей или небольшой компанией друзей

Как вы и ваши замечательные сотрудники пережили этот карантин? Мне лично трудно представить Ясную Поляну без гостей. Я думаю, такой ее было невозможно представить уже при жизни Льва Николаевича. Ведь всегда были гости, гости... Паломники... И вдруг карантин! А может, вы наоборот отдохнули от наплыва людей? Я знаю, что некоторые музеи даже увидели в этом благо. Было время собраться с мыслями, придумать новые проекты...

Екатерина Толстая: Карантин стал своего рода испытанием для музея, своеобразной проверкой на то, сможем ли мы адаптироваться к новым условиям, сохранить своего посетителя. Могу сказать, что мы справились, сумели придумать много интересных онлайн-активностей и даже отпраздновали день рождения музея в виртуальном формате. Кстати, остался всего год до столетия Ясной Поляны, и уже сейчас мы активно планируем свой юбилей.

Для посетителей в эти два с лишним месяца основными площадками стали наш сайт и социальные сети. Однако полностью остановить деятельность музея мы, конечно же, не могли. Ясная Поляна - это природный заповедник, и каждый день на работу выходили дежурные сотрудники мемориальной конюшни, теплицы, леса, сада, парка. За порядком в усадьбе следили сотрудники службы безопасности и пожарной охраны. Мемориальные здания необходимо было обеспыливать и проветривать, поэтому хранители Дома Толстого и Флигеля Кузминских регулярно появлялись на рабочих местах.

Конечно, видеть Ясную Поляну без посетителей было очень непривычно. Наверное, эта ситуация произошла в первый раз за всю историю музея. С одной стороны, из-за отсутствия экскурсионного потока мы получили большой запас времени для работ по благоустройству центральной части заповедника. С другой стороны, мы очень жалели, что наши посетители могут увидеть наступление весны, цветение яблонь и декоративных растений только на фотографиях. Однако мы очень старались рассказывать о том, что происходит в мире природы: даже запустили проект о птицах Ясной Поляны и записали их пение.

Екатерина Толстая: Я приглашаю всех посетить наш музей. Будем рады видеть вас в Ясной Поляне! Фото: РИА Новости

На вашем сайте я увидел интересный онлайн-проект "Семейный альбом". Что это?

Екатерина Толстая: Это онлайн-мастерская, в ходе которой мы предлагаем участникам воспроизвести любимые семейные фото, сделанные несколько лет назад - собраться тем же составом и повторить фон, позу, одежду, эмоции. Затем оригинал и новый снимок нужно объединить в коллаж и прислать его нам. 8 июля, в День семьи, любви и верности мы подведем итоги мастерской и выберем лучшие работы.

Идея этого проекта родилась во время карантина, когда практически все мы стали проводить гораздо больше времени со своими близкими. Мы решили предложить детям и подросткам рассказать о своей семье, выбрав одну из семейных фотографий и поработав с ней. Это очень полезный опыт - каждый участник как бы создает образ своей семьи, решает, как ее представить. Проект оказался интересным не только детям - нам стали писать и взрослые.

Уже известны новые сроки открытия театрального фестиваля "Толстой"? Можно надеяться, что он пройдет на территории Ясной Поляны в этом году?

Екатерина Толстая: Было принято решение перенести фестиваль "Толстой" на следующий год. В этом случае можно быть уверенными, что он будет проведен в привычном формате и без каких-либо ограничений по количеству посетителей. Напомню, что фестиваль проводится в теплое время года на нескольких открытых площадках в яснополянской усадьбе, и его посещают несколько тысяч человек. В следующем году фестиваль будет проведен в пятый раз и станет одним из ключевых событий празднования 100-летия музея.

Конечно, видеть Ясную Поляну без посетителей было очень непривычно. Наверное, эта ситуация произошла в первый раз за всю историю музея

Пройдут ли в сентябре традиционные "Писательские встречи"?

Екатерина Толстая: Пока не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но очень надеюсь, что "Писательские встречи" состоятся. Это будет настоящим праздником для всех участников - учитывая, что в этом году встречи состоятся в двадцать пятый раз. Надеюсь, что мы встретимся еще и на дне рождения Льва Николаевича, который отмечается 9 сентября.

Социальная дистанция и масочный режим пока не отменяются. Фото: Пресс-служба музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"

Екатерина Александровна! Все психологически устали от этого проклятого вируса. Скажите через нашу газету всей стране: "Добро пожаловать в Ясную Поляну!". И пусть люди, наконец, улыбнутся.

Екатерина Толстая: Конечно, мы оказались в непростой ситуации, но я не сомневаюсь, что мы ее успешно преодолеем. Пока музей был закрыт, мы продолжали общаться с посетителями и отвечать на их вопросы. Многие из них с нетерпением ожидали снятия ограничений, чтобы приехать именно в Ясную Поляну, и очень поддерживали нас своей искренностью и неравнодушием к нашей работе. Сейчас настало время поблагодарить тех, кто оставался на связи, и познакомиться с теми, кто у нас еще не бывал. Я приглашаю всех посетить наш музей. Будем рады видеть вас в Ясной Поляне!

Справка "РГ"

В 1911 году вдова писателя Софья Андреевна Толстая дважды обращалась к императору Николаю II с просьбой принять Ясную Поляну под охрану государства, но получала отказ. Софья Андреевна делала все возможное, чтобы сохранить усадьбу в прежнем виде. Активное участие в жизни усадьбы принимали дети Льва Толстого: Сергей Львович (автор первого путеводителя по Ясной Поляне, 1914 год) и Александра Львовна. 27 мая 1919 года Народный комиссариат просвещения выдал Александре Львовне Охранную грамоту, которой удостоверялось, что усадьба и все находящиеся в доме Толстого вещи, имеющие "исключительную культурно-историческую ценность и являющиеся национальным достоянием, находятся под охраной государства". В 1921 году усадьба Льва Толстого была превращена в музей постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета. "Комиссаром-хранителем" музея была назначена Александра Львовна Толстая, которая сыграла огромную роль в создании музея и его развитии в 1920-е годы. Но в 1929 году она была вынуждена навсегда покинуть Советский Союз.

Цена вопроса

Входной билет на территорию музея-усадьбы без посещения мемориальных зданий стоит 100 рублей. Полная обзорная экскурсия "Заповедник - Дом Толстого - Флигель Кузминских" - 300 рублей. Первая экскурсия начинается в 9.30, последняя - в 16. 00. Билеты можно приобрести в кассе на входе в усадьбу или онлайн на сайте музея.