В судах активно заработала новая процедура: специальные судебные примирители помогают спорящим сторонам найти общий язык. Подключение посредника для участников процесса бесплатно: недавно правительство утвердило тарифы, по которым труд особых миротворцев будет оплачиваться из бюджета.

Мирный процесс пошел, прецеденты созданы. Например, в Арбитражном суде Камчатского края у барьера сошлись индивидуальный предприниматель и администрация одной из местных гостиниц. Бизнесмен требовал более полумиллиона рублей за проведенный ремонт кровли.

Судя по всему, свою работу предприниматель сделал не очень хорошо. Точнее - совсем нехорошо. Гостиница подала встречный иск, требуя с бизнесмена уже более 700 тысяч за убытки при устранении недостатков. Иной ремонт приносит больше вреда, чем пожар или землетрясение, это известный факт.

Разбирательство могло затянуться и даже дойти до высших инстанций, если бы стороны проявили принципиальное желание сражаться.

Но недавно появилась совершенно новая процедура, позволяющая договориться тем, у кого вышли судебные разногласия. Она проводится прямо в судах с участием посредников: судебных примирителей.

Работать судебными примирителями могут только судьи в отставке, то есть люди с большим опытом и знаниями. Список таких примирителей и сам регламент судебного примирения утвердил пленум Верховного суда России.

Судебные примирители вправе знакомиться с материалами дела. Естественно, никуда за стены переговорной информация не уйдет, все строго конфиденциально.

На Камчатке к делу был подключен судья в отставке Николай Кудрявцев. О чем он говорил со сторонами, какие доводы приводил, история умалчивает. Но деловые люди заключили мировое соглашение, которое было утверждено арбитражным судом. Взаимные претензии отзываются, однако предприниматель должен заплатить гостинице 300 тысяч рублей двумя траншами. Иными словами, человек и сам признал, что ремонт не удался. А гостиница согласилась взять меньшую сумму.

Для тех, кто воспользуется процедурой судебного примирения, есть приятный бонус: истцам возвращается часть государственной пошлины. Если мировое соглашение заключено в первой инстанции, скидка составляет 70 процентов. В итоге индивидуальному предпринимателю было возвращено 9,6 тысячи рублей, гостинице - 12,1 тысячи, уплаченные при подаче исков.

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, судебное примирение может проходить на любой стадии судебного разбирательства.

Вознаграждение примирителей составляет половину должностного оклада судьи, который рассматривает дело, пропорционально числу дней их участия в процедуре судебного примирения. Проще говоря: половину дневного оклада. "Время занятости судебного примирителя, участвующего в процедуре судебного примирения, исчисляется в днях, в которые он фактически осуществлял судебное примирение, вне зависимости от продолжительности работы по урегулированию спора в течение дня", - говорится в постановлении правительства.

Если судья в течение одного дня участвует сразу в нескольких процедурах, то вознаграждение выплачивается по каждой из них. По мнению экспертов, судебное примирение может быть активно задействовано в семейных и трудовых спорах. Муж ушел из семьи, но просит сохранить прописку в квартире. Жена же резко против. Можно ли найти компромисс? И это далеко не самый тяжелый случай семейных споров. Настоящие страсти кипят вокруг детей, когда решают, с кем жить ребенку, как общаться удаленному родителю и т.п. Участие грамотного посредника, как надеются специалисты, позволит снизить накал и найти компромиссы.

Вознаграждение примирителей составит половину дневного оклада судьи, рассматривающего дело, за каждый день работы

Стороны участвуют в судебном примирении добровольно. Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон. Это значит, что никто не будет навязывать людям конкретных примирителей. Не нравится один кандидат, можно выбрать другого. Нет желания вообще вести разговор по-хорошему и искать компромиссы, что ж, будет обычный судебный процесс. Но, как подчеркивает председатель Совета судей Виктор Момотов, даже с учетом оплаты труда судебных примирителей из бюджета, процедура выгодна всем - и спорящим сторонам, и государству, а, значит, и налогоплательщикам.

"Один день работы суда стоит 70-80 тысяч рублей, - пояснил в свое время Виктор Момотов. - Судебный примиритель будет стоить гораздо меньше".