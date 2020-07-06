Какую зарплату ожидают россияне после пандемии

74 тысяч рублей в месяц хотят получать россияне в среднем за свою работу после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия карантинных мер. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". В опросе приняли участие 4,9 тысяч человек старше 18 лет из всех регионов России.

При этом женщины оказались менее требовательными, чем мужчины: желаемая зарплата для них составила 61 тысячу рублей. А мужчины в среднем по стране претендуют на зарплату 86 тысяч рублей ежемесячно.

Аналитики также отмечают, что испытания коронавирусом снизили материальные претензии россиян. Аналогичный опрос, проведенный в январе 2020 года, показал, что в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тысячи рублей, а женщины - 80 тысяч рублей.