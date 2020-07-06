Количество смертей от COVID-19 в США превысило 130 тысяч

По данным института Джона Хопкинса, который ведет статистику заболевания коронавирусом в режиме онлайн, по состоянию на 22 часа московского времени понедельника, в США зафиксировано 2 910 026 случаев заболевания и 130 090 смертельных исходов. В мире зарегистрировано 11 516 782 случаев заражения COVID-19, погибли 535 453 человека.

Число случаев заболевания в США является самым высоким показателем в мире и вдвое превышает число случаев заражения, зарегистрированных во второй наиболее пострадавшей от коронавируса стране - Бразилии, отмечает Guardian. По данным Reuters, количество случаев заражения возросло в 39 из 50 американских штатов, а в июле в 16 штатах было зарегистрировано рекордное число случаев заболевания.

Особенно сильно пострадала Флорида, которая в субботу зафиксировала рекордную отметку в 11 400 случаев заболевания, а положительный результат тестирования за последние две недели в ней достиг более 18 процентов, наряду с другими штатами: Аризоной, Калифорнией и Техасом. Всемирная организация здравоохранения полагает, что уровень позитивных тестов выше пяти процентов является "крайне опасным". По всей Америке чиновники сферы здравоохранения предупреждают, что всплеск пандемии вызван в значительной степени молодыми людьми, которые грубо игнорируют правила социального дистанцирования, и могут легко распространить вирус среди пожилых, более уязвимых людей, таких как их родители, бабушки и дедушки.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник призвал Дональда Трампа не быть "соучастником" коронавируса и признать "главную проблему", которую представляет COVID-19 из-за резкого увеличения количества случаев заражения в десятках штатов. Всплеск случаев заражения, отметил губернатор, вызван тем, что эти штаты, следуя рекомендациям главы Белого дома, приняли решение открыть экономику и ослабить ограничительные меры. По словам Куомо, американский президент не смог осознать серьезность ситуации. Он раскритиковал комментарии Трампа о том, что рост числа случаев инфицирования в США вызван увеличением количества проводимых тестов. "Он выдумывает факты. Он выдумывает науку", - сказал Куомо, сославшись на несколько прошлых заявлений Трампа о том, что вирус в США исчезнет как призрак, как только погода в Америке станет теплее.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в речи, посвященной Дню независимости 4 июля, заявил, что 99 процентов случаев заражения коронавирусом являются "абсолютно безвредными", а с пандемией в Америке "все обстоит хорошо". Трамп в субботу написал в Twitter, что рост случаев заражения коронавирусом в США связан с увеличением количества тестов.

Эксперты опасаются, что количество случаев заражения может значительно увеличиться после празднования Дня независимости 4 июля, когда сотни тысяч американцев вышли на улицы без масок, веселясь, как прежде, и игнорируя правила социального дистанцирования.