Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов. Такую теорию высказал старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины (CEBM), приглашенный профессор университета Ньюкасла Том Джефферсон, сообщает британское издание The Daily Telegraph.

По мнению Джефферсона, последние данные свидетельствуют, что вирус был еще до начала пандемии во многих странах мира. Например, испанские эпидемиологи заявили, что он находился в канализационных стоках Барселоны еще весной 2019 года. В сточных водах итальянских Милана и Турина вирус, как сообщают местные исследователи, уже был в декабре 2019 года, а в бразильском Флорианополисе - в ноябре.

Ученый провел аналогии с эпидемией "испанки" в 1918-20 годах. По его словам, в 1918 году порядка 30 процентов населения Западного Самоа скончались от этого вида гриппа, хотя не имели контактов с окружающим миром.

Джефферсон считает, что возбудители болезней всегда находятся вокруг нас, и при совпадении определенных факторов они активизируются. А вот какие именно это факторы: изменение условий окружающей среды, рост населения или что-то еще - этот вопрос требует дальнейшего изучения.