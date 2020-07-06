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06.07.2020 00:32
Рубрика: В мире

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Текст: Константин Волков

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов. Такую теорию высказал старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины (CEBM), приглашенный профессор университета Ньюкасла Том Джефферсон, сообщает британское издание The Daily Telegraph.

Фото: PIO via AP
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По мнению Джефферсона, последние данные свидетельствуют, что вирус был еще до начала пандемии во многих странах мира. Например, испанские эпидемиологи заявили, что он находился в канализационных стоках Барселоны еще весной 2019 года. В сточных водах итальянских Милана и Турина вирус, как сообщают местные исследователи, уже был в декабре 2019 года, а в бразильском Флорианополисе - в ноябре.

Ученый провел аналогии с эпидемией "испанки" в 1918-20 годах. По его словам, в 1918 году порядка 30 процентов населения Западного Самоа скончались от этого вида гриппа, хотя не имели контактов с окружающим миром.

Джефферсон считает, что возбудители болезней всегда находятся вокруг нас, и при совпадении определенных факторов они активизируются. А вот какие именно это факторы: изменение условий окружающей среды, рост населения или что-то еще - этот вопрос требует дальнейшего изучения.

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