Летевших в Латвию канадских военных вернули на родину из-за COVID-19

Самолет с канадскими военными, летевшими в Латвию, развернули на полпути из-за угрозы заражения коронавирусом. Как передает Delfi, один из находившихся на борту мог контактировать перед вылетом с инфицированным COVID-19. Выяснилось это только тогда, когда военные преодолели уже половину расстояния до нового пункта дислоцирования.

В итоге военное командование решило вернуть их домой - на базу в Трентоне. "Несмотря на то, что риск инфицирования на борту невысокий, все же было принято решение развернуть самолет, чтобы избежать потенциального риска распространения коронавируса", - прокомментировали произошедшее в минобороны Канады.

Инцидент произошел 2 июля, однако известно о нем стало только сейчас.

На борту того самолета находились 70 военных, которые должны были сменить своих коллег, несущих службу в Латвии в рамках миссии НАТО (всего в стране дислоцировано 540 канадских военных). Теперь они проведут две недели на карантине, прежде чем снова отправятся в путь.