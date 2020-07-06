Медведев объяснил значение социальных поправок в Конституцию РФ

"Изменения коснутся многих сфер, в том числе семейной сферы, трудового законодательства, здравоохранения, образования, системы государственного управления, экологии", - отметил он в ходе расширенного заседании совета руководителей фракций партии.

Отдельно Медведев указал на важность социальных поправок в Основной закон страны.

"Люди говорят - ну а чего, это ведь уже есть - есть и правила об индексации, есть и правила, касающиеся изменения труда, правила, касающиеся организации здравоохранения. Но на самом деле, Конституция тем и важна для конкретного человека, для любого гражданина нашей страны, что поправки переводят эти нормы на высший законодательный уровень", - объяснил Медведев. По его словам, теперь без изменения Конституции никто не сможет отказаться от исполнения этих социальных обязательств.

"Поэтому что если речь зайдет об индексации пенсий, какое бы сложное не было положение в финансовой сфере, ее теперь в соответствии с Конституцией придется делать, даже если та или иная власть скажет: ну знаете, у нас проблемы", - подчеркнул председатель ЕР.