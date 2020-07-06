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Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 19:33
Рубрика: Власть

Право - в развитие

"Единая Россия" оперативно примет законы в связи с обновлением Конституции
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8200)
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал партию в кратчайшие сроки начать работу по изменениям в законодательство, чтобы обеспечить реализацию новых поправок в Конституцию РФ. Он отметил, что новеллы коснутся многих сфер: трудового законодательства, здравоохранения, образования, системы государственного управления, экологии, семьи.
Дмитрий Медведев призвал к максимально тщательной и скрупулезной законотворческой работе. Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС Дмитрий Медведев призвал к максимально тщательной и скрупулезной законотворческой работе. Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
Дмитрий Медведев призвал к максимально тщательной и скрупулезной законотворческой работе. Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

"Прошу наших коллег по партии, по нашей фракции в Госдуме в кратчайшие сроки начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство для обеспечения всесторонней реализации изменений в Конституцию РФ" - такое поручение Дмитрий Медведев дал в ходе расширенного заседании совета руководителей фракций партии. Он добавил, что поправки в Конституцию должны лечь в основу программы "Единой России". "Законотворческую деятельность обязательно необходимо синхронизировать с обновлением идеологических и программных документов партии", - подчеркнул Медведев.

Фото: Телеканал "Россия 1"
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Отдельно он указал на значение социальных поправок в Основной Закон страны. "Люди говорят ну а чего, это ведь уже есть - есть и правила об индексации, есть и правила, касающиеся изменения труда, организации здравоохранения. Но на самом деле Конституция тем и важна для конкретного человека, для любого гражданина нашей страны, что поправки переводят эти нормы на высший законодательный уровень", - объяснил Медведев.

По его словам, теперь без изменения Конституции никто не сможет отказаться от исполнения этих социальных обязательств. "Если речь зайдет об индексации пенсий, какое бы сложное ни было положение в финансовой сфере, ее теперь в соответствии с Конституцией придется делать, даже если та или иная власть скажет: ну знаете, у нас проблемы", - подчеркнул Медведев.

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Он также отметил важность единства системы публичной власти. "Без этого принципа так получилось, что наша страна функционировала, по сути, в системе координат, когда ряд этажей, по сути властных, властью не назывались, тогда возникал вопрос: "Это что?" И это создавало массу коллизий, прежде всего на муниципальном уровне, ну и во взаимоотношении между федеральным, региональным и муниципальным уровнями", - пояснил он и добавил, что за десятилетия, прошедшие с момента принятия Конституции, жизнь показала неработоспособность такой схемы взаимоотношения между уровнями властей в России.

В свою очередь, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что принцип единства публичной власти будет отражен в законе о Госсовете и получит развитие в "федеральных законах и в соответствующих законах, которые посвящены субъектам РФ и муниципалитетам". Он также напомнил, что в связи с обновлением Конституции изменений требуют порядка ста федеральных законов.

Принцип единства публичной власти будет отражен в законе о Госсовете

Руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов сказал, что парламентарии готовы провести широкое обсуждение по реализации поправок в Конституцию РФ. А секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил составить дорожную карту по законопроектам, которые предстоит принять.

Комментируя итоги голосования по Конституции, Медведев подчеркнул, что это очень большой кредит доверия людей власти. Напомним, за новые поправки проголосовали 77,92% россиян. "Мы говорили об этом и с вами, я разговаривал с Владимиром Владимировичем тоже по итогам голосования, вот наша с вами задача - оправдать доверие людей", - призвал Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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