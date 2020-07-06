Медведев призвал развивать практику онлайн-голосования

Электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ доказало свою эффективность Об этом заявил председатель "Единой России", заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что этот опыт оказался востребованным гражданами и призвал развивать такую практику дальше.

"Считаю, что этот опыт нужно максимально развивать, он доказал и свою эффективность, и свою востребованность, при этом, конечно, обращая самое пристальное внимание на обеспечение безопасности личных данных, на соблюдение всех правил избирательного законодательства", - заявил Медведев в ходе расширенного заседании совета руководителей фракций партии.

В ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать онлайн. Медведев также напомнил, что в этом году "Единая Россия" успешно провела праймериз, которые полностью проходили в онлайн-формате.