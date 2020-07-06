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06.07.2020 16:17
Рубрика: Общество

Ключи от прогресса

МГТУ "СТАНКИН" отмечает свое 90-летие
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск № 146(8200)
В 2019 году экспертный совет при Минобрнауки России провел оценку результативности научных организаций и вузов. По ее результатам Московский технологический университет "СТАНКИН" отнесен к первой (высшей) категории. По данным национального рейтинга университетов Интерфакс, в 2019 году МГТУ "СТАНКИН" вошел в топ-20 университетов России по проведению исследований. В 2020 году, по версии агентства RAEX, он занял 22-е место среди вузов страны по критерию "формирование элит", а в общем рейтинге вузов - 55-е. Для знаменитого вуза эти результаты - закономерный результат многолетней творческой устремленности в будущее и богатой истории.
Студенты "СТАНКИНа" получают практические навыки в инжиниринговом центре вуза. Фото: Пресс-служба МГТУ "СТАНКИН" Студенты "СТАНКИНа" получают практические навыки в инжиниринговом центре вуза. Фото: Пресс-служба МГТУ "СТАНКИН"
Студенты "СТАНКИНа" получают практические навыки в инжиниринговом центре вуза. Фото: Пресс-служба МГТУ "СТАНКИН"

В 30-е годы прошлого века страна приступила к реализации грандиозной задачи индустриализации. Новым и модернизируемым старым отраслям индустрии остро нужны были грамотные специалисты - инженеры, технологи, конструкторы.

Для решения этой задачи 12 июля 1930 года президиум ВСНХ СССР принял решение о создании Московского станкоинструментального института. И уже в 1932 году состоялся первый выпуск 29 инженеров. Но с 1933 года и до начала Великой Отечественной войны новая кузница кадров подготовила уже 824 специалиста.

Фото: Photoxpress
Ведущие вузы предложили развлечения для российских школьников на лето

В годы войны институт внедрил в производство более десяти крупных разработок по военной тематике и разработке конструкции станков, особо востребованных оборонной промышленностью. К 25-летию, которое отметили в 1955 году, в нем было уже пять факультетов, которые подготовили более 3500 инженеров по семи специальностям.

В 1960-1970 годы в институте быстро развивались исследования по самым востребованным направлениям. Это адаптивное управление технологическими процессами; автоматизация единичного и мелкосерийного производства; создание автоматизированных и автоматических систем, машин, новых станков; разработка прогрессивного режущего инструмента и др. Ведущие ученые создали фундаментальные монографии, которые отражали последние достижения в области науки и техники. В честь 50-летия со дня образования в 1980 году институт был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

За последние три года число обучающихся выросло на 16 процентов

В 1980-е годы развитие индустрии требовало освоения информационных технологий и новых подходов к организации производства. Здесь начали создавать и внедрять прогрессивные виды режущего, абразивного и алмазного инструмента. Тогда были созданы первые станки с числовым программным управлением (ЧПУ), гибкие автоматизированные линии (ГАЛ), гибкие производственные системы (ГПС) с управлением от ЭВМ. Тогда же начали готовить специалистов специальности "Роботы и робототехнические системы", был организован факультет по переподготовке и повышению квалификации. В декабре 1992 года институт получил статус университета и новое наименование - Московский государственный технологический университет (МГТУ) "СТАНКИН".

ХХI век ознаменовал начало новой промышленной революции. И "СТАНКИН" не отстал от времени, одним из первых перешел на многоуровневую систему подготовки инженерных кадров - бакалавров, магистров и специалистов. Главным критерием стала их способность обеспечивать эффективное развитие производства как сложной интегрированной системы, что требовало знаний не только оборудования и информационной инфраструктуры, но и понимания бизнес-процессов. Не случайно выпускники МГТУ "СТАНКИН" особенно востребованы со стороны промышленных предприятий. Они обладают компетенциями в области как традиционного, так и цифрового производства, имеют опыт проектного планирования и участия в творческих конструкторских коллективах. Пользуется популярностью университет и у абитуриентов. За последние 3 года число обучающихся выросло на 16 процентов, средний балл ЕГЭ по некоторым направлениям подготовки увеличился до 80, а круг организаций-заказчиков целевого обучения значительно расширился.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Составлен портрет современного выпускника российского вуза

В университете регулярно проходят мероприятия по профориентации и трудоустройству студентов и выпускников. В них участвуют ведущие предприятия, входящие в состав государственных корпораций "Ростех", "Роскосмос", "Росатом", Объединенной авиастроительной и Объединенной судостроительной корпораций и т.д. Выпускники получают предложения от компаний и делают блестящую карьеру.

Требования современной индустрии быстро меняются. С учетом этого в вузе разработаны и внедрены новые образовательные программы и профили: "Производственный инжиниринг", "Управление экологическими и производственными рисками в машиностроении", "Медицинская робототехника и мехатроника", "Менеджмент высокотехнологичного бизнеса", "Системы менеджмента корпоративных знаний", "Интеллектуальные системы управления в цифровой экономике и Промышленности 4.0".

Научная деятельность направлена на реализацию проектов по созданию импортозамещающей станкоинструментальной продукции и координации технологического перевооружения машиностроительных предприятий. Вклад научно-педагогического состава вуза в прогресс науки и техники высоко оценен - завоевано 120 различных премий, призов и дипломов за разработки, представленные на международных и отраслевых конкурсах. 8 представителей вуза стали лауреатами премии правительства РФ в области науки и техники, еще 7 удостоены премии правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых, 3 - премии правительства в области образования.

Одним из важных результатов работы университета является развитие проектной деятельности. Заказчиками университета являются такие ведущие предприятия, как "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", "ОДК-Климов", Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, "Тульский оружейный завод", "Техномаш", компании "РКБ "Глобус" и другие. Организовано деловое партнерство с такими ведущими отечественными организациями, как компании "Газпром", "РКК "Энергия", Сколковский институт науки и технологий.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Опубликованы рейтинги молодых университетов и вузов "золотого поколения"

В университете открылся Коворкинг-центр "Точка кипения" как база кристаллизации прорывных проектов студентов и молодых ученых в области цифровой трансформации машиностроения, развития промышленного "интернета вещей", киберфизических производственных систем и обеспечения их безопасности. "СТАНКИН" является площадкой пилотирования инновационных решений в рамках соглашения с Агентством инноваций города Москвы, с 2020 года принимает участие в деятельности Московского инновационного кластера.

Развиваются и международные связи вуза с университетами и предприятиями Австрии, Швейцарии, Германии, Италии, Польши, Китая, Сирии, США, Южной Кореи. В течение последних лет подписаны новые соглашения о сотрудничестве с университетами Италии, Болгарии, Китая, Венгрии, Сирии, Узбекистана, Ливана, Казахстана, Белоруссии, Пекинской ассоциацией содействия международному сотрудничеству в образовании и рядом университетов стран Африки. Реализуется программа сотрудничества с Техническим университетом г. Граца (Австрия), включающая в себя обмен студентами и профессорами, готовится программа двойных дипломов, а также с Высшей технической школой г. Цюриха (Швейцария), научные сотрудники которой участвуют в реализации современной англоязычной программы повышения квалификации "Индустрия 4.0".

МГТУ "СТАНКИН" постоянно расширяет сотрудничество в рамках реализации нацпроектов. Проводится Международная многопрофильная олимпиада "МОСТ", призванная поддержать интеллектуальное развитие молодежи из числа соотечественников, проживающих за рубежом, и оказывать содействие в продвижении русского языка за пределами РФ. В 2019 году в ней приняли участие более 3000 человек, и их численность с каждым годом растет.

40 российских вузов будут принимать дипломные работы в виде стартапов

В университете создана Ассоциация выпускников, цель которой - формирование крепкой связи с вузом, установление преемственности поколений студенчества, профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета.

Одному из старейших технологических университетов страны исполняется 90 лет. Но он полон энергии и творческой инициативы, прорывных идей и энтузиазма, во все века присущих молодости. МГТУ "СТАНКИН" встречает юбилей новыми планами, перспективными направлениями исследований, оригинальными проектами.

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