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06.07.2020 12:03
Рубрика: Экономика

Минфин почти вдвое сократит продажу валюты из ФНБ в июле

Текст: Игорь Зубков
Минфин сократит в июле (с 8 июля по 6 августа) продажи валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила до 125,6 млрд руб., или 5,7 млрд руб. в день. В июне продажи находились на уровне, соответственно, 203,7 и 10,2 млрд руб.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти средства направляются на исполнение бюджета в условиях низких цен на нефть и сделки ОПЕК+.

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Минфин ожидает, что объем недополученных нефтегазовых доходов в этот период составит 47,8 млрд руб. Кроме того, в предыдущем месяце бюджет недополучил на 77,8 млрд руб. больше, чем предполагал, устанавливая график продажи валюты на июне.

Ведомство, очевидно, учитывает не только отклонение котировок нефти от цены отсечения (42,4 доллара за баррель, при которых должен балансироваться бюджет), но и существенное сокращение объемов добычи Россией при выполнении обязательств перед ОПЕК+.

Сокращение объемов операций означает снижение поддержки курса рубля.

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