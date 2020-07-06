Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.

Основой станут данные Минздрава о номерах телефонов людей, у которых уже диагностирован COVID-19. С помощью специальных алгоритмов будет составляться перечень абонентов сотовой связи, которые находились в одной геопозиции и в последние 14 дней находились в постоянном контакте с абонентами из списка Минздрава.

Полученные списки номеров будут собираться на информационных ресурсах Минкомсвязи и затем направляться в оперштабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав.