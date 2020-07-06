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06.07.2020 21:12
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 6 970 выздоровевших от коронавируса в ВС РФ

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны обнародовало свежие данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции устойчиво превышает количество инфицированных COVID-19. Эта тенденция сохраняется более месяца.

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По сведениям на 6 июля, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 41 военнослужащий. Общая численность людей, избавившихся от вирусной инфекции, начиная с марта достигла в армии и на флоте 6 970 человек.

Кроме того, почти 21 тысяча представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Однако 1 268 военнослужащих с положительными результатами тестирования по-прежнему находятся на контроле у врачей. 1038 пациентов лежат в военных госпиталях. 48 человек изолированы по месту службы. 27 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 155 изолированы на дому.

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В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь была оказана 1 555 пациентам, 281 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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