Минск и Москва выразили сожаление по поводу решения США по ДОН

Выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) способен нанести серьезный ущерб архитектуре общеевропейской безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями. Этот вывод содержится в совместном заявлении Москвы и Минска, текст которого 6 июля размещен на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, информирует БЕЛТА.

"Республика Беларусь и Российская Федерация, составляющие группу государств-участников в рамках ДОН, готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения договора, без ультиматумов и при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга. При определении и реализации нашей дальнейшей линии в отношении ДОН мы будем тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности, повышения эффективности и жизнеспособности договора за счет укрепления доверия между государствами-участниками и с учетом обеспечения интересов безопасности Беларуси и России", - отмечается в документе.

В белорусском МИДе уточнили, что по инициативе стран-депозитариев Договора (Венгрии и Канады) в формате видеосвязи сегодня состоится конференция государств - участников договора, на котором будут рассмотрены последствия выхода из данного документа США.

В мероприятии примут участие все государства - участники указанного многостороннего механизма. В связи с проведением конференции делегации Союзного государства и распространили упомянутое выше совместное заявление.