Минск рассчитывает на расширение сотрудничества с Братиславой

Беларусь готова идти на более глубокое сотрудничество в отношениях со Словакией, заявил Александр Лукашенко при вручении 6 июля послу этой страны в Беларуси Йозефу Мигашу ордена Франциска Скорины.

Дипломат удостоен этой награды, сообщает пресс-служба президента, за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между обоими государствами.

Вручая орден, Лукашенко поблагодарил посла и за участие в торжествах по случаю Великой Победы 9 мая в Минске. "Вы продемонстрировали мужественный поступок, это увидели не только белорусы, увидел весь мир", - подчеркнул он.

Характеризуя состояние торгово-экономического сотрудничества между Братиславой и Минском, президент дал понять, что оно обладает значительным потенциалом. "Мы готовы сотрудничать самым тесным образом с прекрасной Словакией по многим направлениям и учиться у вас, начиная от спорта и заканчивая вопросами промышленного развития".

Беларусь экспортирует в Словакию приборы и устройства для медицины, нефтепродукты, полиамиды и тракторы. В свою очередь из Словакии импортируются легковые автомобили и запасные части к ним, двигатели внутреннего сгорания и пищевые продукты.

По данным официальной статистики, которые приводит БЕЛТА, двусторонний товарооборот между странами по итогам прошлого года достиг $226 млн, увеличившись почти на семь процентов по сравнению с 2018-ым, в том числе экспорт - $114 млн, импорт - $112 млн.

А общий объем инвестиций в экономику Беларуси на 1 января текущего года составил $5 млн, в том числе прямых - $4,6 млн. Кроме того, в РБ действуют 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала.