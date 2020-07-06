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Текст:   Марина Трубилина 
17:22 06.07.2020

Собрались с продухом

Минстрой переработал правила управления многоквартирными домами

Проект новых правил управления многоквартирными домами и содержания общего имущества, разработанных минстроем, активно обсуждают сейчас представители отрасли ЖКХ. На этой неделе ведомство планирует разослать экспертам обновленную версию документа.

Сейчас управление многоквартирными домами регулируется несколькими постановлениями правительства, которые предлагается заменить единым порядком. Будут упразднены устаревшие и избыточные требования. Такие, например, как требование к управляющей организации отслеживать, чтобы жители не вывешивали белье на участках, выходящих на городские проезды.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения

Предлагается ввести отдельный учет средств на управление домом, его содержание, на аварийный и на текущий ремонт. Текущий ремонт должен производиться только по решению общего собрания. Регламентируется проведение перепланировки и переустройства помещений. Техдокументация на здание должна будет храниться не в бумажном, а в электронном виде в ГИС ЖКХ. Отдельно оговаривается вопрос содержания продухов в подвалах, который волнует защитников бездомных кошек: собственники вправе будут принять решение о постоянном поддержании одного продуха открытым.

Текущий ремонт предлагается делать только по решению общего собрания жильцов, а техдокументацию - хранить в электронном виде

В новых правилах необходимо обязать управляющие организации обнародовать стоимость каждой оказываемой ею услуги или работы, считает директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Необходимы стандарты для каждого вида работ или услуг. А в актах приемки работ, считает эксперт, следует фиксировать не только, что сделала управляющая компания, но и то, какая сумма платежей была начислена и сколько поступило от собственников, выполнили ли они свою обязанность.

Часть предложений минстрой уже учел в переработанном варианте правил. "С учетом значимости документа мы не хотим торопиться с его внесением в правительство без обсуждения с экспертами", - отмечают в ведомстве.

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