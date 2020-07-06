Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии

Самые высокие пенсии получают жители Чукотки и Ненецкого автономного округа.

Средний размер пенсий в Чукотском автономном округе - более 28 тыс рублей, в Ненецком - свыше 25 тысяч. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад Минтруда. На Камчатке получают почти 24,5 тыс рублей в месяц, в Магаданской области - более 24 тысяч.

Самые невысокие пенсии у жителей Дагестана и Кабардино-Балкарии (около 12, 5 тыс рублей). В Калмыкии средний размер пенсий превышает 13 тыс в месяц. Средний размер пенсий в России - 15 697,46 рубля.

В прошлом году, как писала "Российская газета", самые высокие пенсии были на Дальнем Востоке (средний размер 16,5 тысячи рублей). Самые низкие (12,9 тысячи рублей в среднем) - в Северо-Кавказском федеральном округе и в Южном (13,6 тысячи). Средняя пенсия жителей Чукотки также оказалась самой высокой в стране - она была равна 27 тысячам рублей, у жителей Ненецкого автономного округа пенсия в среднем в 2019 году составила 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.

Самую низкую пенсию получали в прошлом году также в Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике (в среднем по 11,9 тысячи рублей) и в Калмыкии (12,7 тысячи).