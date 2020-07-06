Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии

Новости

Июльскую выплату на детей провели по принципам соцказначейства 19:56
Хоррор "Деревня проклятых" превратится в сериал 19:35
Актер из "Папиных дочек" упал с высоты 12 метров во время съемок Твери 19:25
В Австралии в клубнике и авокадо обнаружили иголки 19:03
Депутаты Госдумы посвятят часть отпуска написанию законопроектов 18:56
Бельгия оставила закрытыми границы для граждан не из ЕС и Шенгенской зоны 18:46
Эмбер Херд обвинили в изменах Джонни Деппу с Джеймсом Франко 18:44
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске 18:32
Хуснуллин: В банки поступило почти 260 тысяч заявок на ипотеку под 6,5% 18:31
Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов 18:28
Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции 18:12
Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра 18:05
Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" 18:01
"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию 18:00
В Петербурге испытают отечественный беспилотный автомобиль 17:52
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса 17:49
В сочинском национальном парке родился котенок леопарда 17:49
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России 17:48
Президент ФСЖР: Мы помним о ветеранах Великой Отечественной войны 17:44
Во Франции пассажиры без масок избили водителя автобуса 17:42
В Москве домработница обокрала пенсионерку на 320 тысяч рублей 17:39
Пушков ответил на заявление главкома ВМСУ о силовом возвращении Крыма 17:37
В Подмосковье спецназовец спас утопающего 17:34
Новые Skoda Octavia RS не отказались от бензина и дизеля 17:30
Как должен был выглядеть на самом деле Ахиллес в "Трое" 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии

Текст: Ольга Игнатова
Самые высокие пенсии получают жители Чукотки и Ненецкого автономного округа.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Средний размер пенсий в Чукотском автономном округе - более 28 тыс рублей, в Ненецком - свыше 25 тысяч. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад Минтруда. На Камчатке получают почти 24,5 тыс рублей в месяц, в Магаданской области - более 24 тысяч.

Самые невысокие пенсии у жителей Дагестана и Кабардино-Балкарии (около 12, 5 тыс рублей). В Калмыкии средний размер пенсий превышает 13 тыс в месяц. Средний размер пенсий в России - 15 697,46 рубля.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Упрощенный порядок оформления пенсий продлили до конца июля

В прошлом году, как писала "Российская газета", самые высокие пенсии были на Дальнем Востоке (средний размер 16,5 тысячи рублей). Самые низкие (12,9 тысячи рублей в среднем) - в Северо-Кавказском федеральном округе и в Южном (13,6 тысячи). Средняя пенсия жителей Чукотки также оказалась самой высокой в стране - она была равна 27 тысячам рублей, у жителей Ненецкого автономного округа пенсия в среднем в 2019 году составила 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.

Самую низкую пенсию получали в прошлом году также в Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике (в среднем по 11,9 тысячи рублей) и в Калмыкии (12,7 тысячи).

В регионах Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Чукотский АО СЗФО Ненецкий АО ДФО Камчатский край ДФО Магаданская область

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков