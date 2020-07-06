На японском острове Кюсю эвакуируют жителей из-за сильных дождей

В Японии из-за ливней эвакуируют 31 тысячу жителей в юго-западной префектуре Оита на острове Кюсю. Об этом сообщает "Газета.RU".

Стихия может стать причиной оползней и разлива рек. Уже подтоплены около тысячи гектаров. Кроме того, сильный дожди привели к человеческим жертвам: к настоящему моменту погибли 24 человека, без вести пропали 11 человек.

Ранее аналогичные постановления об эвакуации издали префектура Нагасаки в отношении почти 140 тысяч жителей и префектура Фукуока в отношении 270 тысяч жителей.